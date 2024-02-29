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Російський олігарх звинуватив у шахрайстві аукціон Sotheby's: рішення суду

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Російський олігарх звинуватив у шахрайстві аукціон Sotheby's: рішення суду
Російський мільярдер Риболовлєв програв Sotheby's суд за ціни
фото із відкритих джерел

CNBC: мільярдер Риболовлєв програв суд Sotheby's у справі про високі ціни

Російський олігарх Дмитро Риболовлєв програв цивільний суд відомому аукціонному будинку Sotheby's. Він звинуватив установу у шахрайстві та сприянні завищенню цін на витвори мистецтва, пише CNBC. Присяжні винесли рішення на користь аукціонного будинку по всіх пунктах, що висуваються у своєму позові Риболовлєвим. Претензії стосувалися покупок здійснених мільярдером через дилера творів мистецтва Іва Був'є.

«Російський мільярдер Дмитро Риболовлєв у вівторок програв позов у ​​федеральному суді Нью-Йорка, в якому він звинувачував аукціонний будинок Sotheby's у тому, що будинок допомагав арт-дилеру шахрайства стосовно бізнесмена», – йдеться у повідомленні телеканалу.

Риболовлєв подав позов щодо Sotheby's ще у 2018 році. Мільярдер звинуватив аукціонний будинок у причетності до махінацій із цінами на мистецтво. Позов був пов'язаний з багаторічним позовом росіянина з арт-дилером зі Швейцарії Івом Був'є, який допомагав Риболовлєву в купівлі 38 робіт відомих художників. У 2015 році за позовом Дмитра Риболовлєва в Монако відкрили справу стосовно арт-дилера Іва Був'є, якого пізніше заарештували. За словами мільярдера, у Sotheby's знали справжні ціни на низку робіт і надали Був'є суттєву допомогу у зв'язку з придбанням Риболовлєвим 15 творів мистецтва на загальну суму понад $1 млрд, що на сотні мільйонів більше, ніж заплатив за них швейцарець. Збитки від дій Sotheby's були оцінені олігархом в $380 млн. 

Дмитро Риболовлєв – російський олігарх та мільярдер. Входить до двадцятки найбагатших людей Росії за версією журналу Forbes. Колишній фактичний власник «Уралкалія» у 1990-2000-х роках, з 2011 року – основний власник футбольного клубу «Монако». З 2012 року – громадянин Кіпру. Риболовлєв відомий як власник низки відомих картин ХІХ-ХХ століть. За даними ЗМІ, Дмитро Риболовлєв зібрав у 2003-2015 роках унікальну колекцію дорогих предметів мистецтва, вклавши в їх покупку близько $2 млрд. У його колекцію увійшли значні роботи Пікассо, Родена, Модільяні, Матісса, Ротко та Гогена. Одна з найдорожчих картин колекції – «Водяні змії II» Густава Клімта – була куплена за $183,8 млн. Одна з картин колекції Риболовлєва – «Спаситель світу» Леонардо да Вінчі – набула широкої популярності, коли при продажу встановила світовий рекорд: її ціна на аукціоні Christie's склала $450 млн.

Нагадаємо, російський олігарх Олег Дерипаска придбав новий літак за $36 млн. Його купили в обхід санкцій через Казахстан. Про це повідомляє російське видання «Верстка». Зазначається, що компанія «Арсенал», пов'язана з мільярдером Олегом Дерипаскою, який перебуває під санкціями, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну придбала бізнес-джет.

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Теги: олігархи картина Forbes аукціон рекорд мистецтво бізнес

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