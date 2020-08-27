  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Комісар ЄС з торгівлі пішов у відставку через порушення карантину

    • Розсилка
    Комісар ЄС з торгівлі пішов у відставку через порушення карантину - Комісар ЄС з торгівлі пішов у відставку через порушення карантину
    Комісар ЄС з торгівлі пішов у відставку через порушення карантину

    Чиновник, порушуючи карантин, відвідав вечерю за участю більше 80 гостей

    Комісар ЄС з торгівлі Філ Хоган пішов у відставку через політичний скандал, пов'язаний з порушенням карантинних обмежень під час візиту до Ірландії. Чиновник відвідав вечерю за участю більше 80 гостей.

    Про це повідомляє Reuters.

    Минулого тижня Хоган відвідав вечерю в гольф-клубі, яка відбулася в містечку Кліфден на атлантичному узбережжі Ірландії.

    Захід порушував встановлені владою правила щодо допустимої кількості гостей і тривалості вечора. Обмежувальні заходи дозволяють збиратися в закритих приміщеннях групам чисельністю не більше шести осіб.

    Участь в цій вечері призвела до відставки ірландського міністра сільського господарства Ірландії Дара Каллірі і покаранню декількох законодавців.

    Після цього уряд Ірландії звинуватило єврокомісара в тому, що він явно порушив правила, спрямовані на боротьбу з пандемією коронавируса.

    Хоган вибачився за свою участь у вечері.

    «Я глибоко шкодую, що моя поїздка до Ірландії - країну, яку я з гордістю представляю як державний службовець більшу частину свого свідомого життя - викликала таке занепокоєння, неспокій і розлад», - сказав він.

    Відзначається, що відставка Хогана стане ударом по авторитету команди, очолюваної президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен. Їй доведеться провести перестановки в своїй команді.

    ЄС чиновник уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ