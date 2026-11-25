У Білорусі за дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка перевіряють готовність загонів народного ополчення. Перевірка охоплює всі регіони країни, зокрема Вітебську область, яка межує з Латвією та Литвою – членами НАТО. Паралельно білоруський диктатор підписав указ, що дозволяє проводити щорічні навчальні збори ополченців і надавати їм на цей час статус військовослужбовців. Про це повідомляє державне агентство «Белта», пише «Главком».

У Вітебській області перевіряють систему формування та підготовки народного ополчення. Доручення Лукашенка голові облвиконкому Павлу Муравейку передав радник державного секретаря Ради безпеки Сергій Куприк.

Перевірка має показати, чи сформовані загони народного ополчення та чи готові вони виконувати покладені на них завдання. За інформацією білоруського державного агентства, перевірочні заходи проводять не лише у Вітебській області, а й в інших регіонах країни.

Раніше Лукашенко заявляв про необхідність розширити мережу таких формувань. Під час поїздки до Верхньодвінського району Вітебської області він наголошував, що загони мають бути створені при сільських радах, зокрема через сусідство Білорусі з країнами НАТО. Також він говорив про необхідність перевірити, як формуються та функціонують ці підрозділи.

Зазначимо, що 24 листопада Лукашенко підписав указ №419 «Про збори». Документ надає місцевим виконавчим і розпорядчим органам право щороку проводити навчальні та перевірочні збори з добровольцями народного ополчення. Їхня тривалість може становити до 25 днів.

На час таких зборів учасникам загонів надаватимуть статус військовослужбовців і відповідні соціальні гарантії. Такі самі умови передбачені для військовозобов'язаних, яких залучають до військових зборів. Водночас цей статус діятиме саме під час навчальних або перевірочних заходів, а не постійно.

Народне ополчення в Білорусі створюють відповідно до закону від 17 липня 2023 року. Йдеться про добровольчі формування з цивільних жителів, які мають допомагати правоохоронцям і брати участь в обороні населених пунктів. Ідею створення таких загонів Лукашенко озвучив у червні 2022 року – після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді він заявляв, що формування мають бути при сільських радах, а їхньою основою стануть місцеві жителі.

Варто нагадати, що у Білорусі за дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка розпочалася раптова перевірка боєготовності підрозділів прикордонних військ. Маневрені групи в усіх прикордонних з’єднаннях і загонах привели у повну бойову готовність.