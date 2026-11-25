«Зневажаю іранський режим за те, що він підтримує Росію». Іранка звернулася до українських матерів
Мешканка Тегерана розповіла про трагедію своєї родини, яка пояснює її ставлення до війни та підтримки Москви іранським режимом
Мешканка Тегерана висловила солідарність з українськими матерями, які разом із дітьми змушені ховатися у бомбосховищах через російські атаки, зокрема із застосуванням дронів іранського походження. Жінка наголосила, що будь-яке вторгнення на територію іншої держави є злом, якому немає виправдання. Про це вона розповіла в інтерв’ю «Главкому».
Іранка зізналася, що її родина також пережила трагедію внаслідок війни. Коли вона була дитиною, війська Саддама Хусейна вторглися до Ірану. Тоді її 18-річний дядько загинув, захищаючи свою країну.
«Моїй бабусі було лише 38 – вона була зовсім молодою жінкою, яка решту життя прожила з незагоєною раною від втрати сина. Тому я глибоко зневажаю іранський режим за те, що він підтримує Росію у цій війні. Я ненавиджу війну. Я сама мати і знаю: немає нічого страшнішого й нестерпнішого, ніж втрата дитини», – розповіла співрозмовниця «Главкома».
За словами жінки, громадяни Ірану досить добре обізнані про події в Україні. Вони стежать за міжнародними новинами, а багато хто має друзів або родичів, які жили чи навчалися в Україні. Деякі іранці також отримують інформацію безпосередньо від своїх українських знайомих.
Мешканка Тегерана зазначила, що з особистих розмов зі співвітчизниками помітила вкрай негативне ставлення багатьох із них до Росії.
«Вони бачать у Росії країну, яка допомогла іранському режиму втриматися при владі. Люди також знають про підтримку Росії з боку іранського уряду, але почуваються безсилими щось із цим зробити», – пояснила іранка.
Жінка наголосила, що, попри утиски з боку власного уряду, громадяни Ірану не відчувають ненависті до жителів інших країн.
«Мир – це базове право, яке належить кожній людині. Наш уряд катує і страчує молодих людей лише за те, що вони виходять на протести проти корупції, беззаконня та гноблення. Ми живемо під величезним тиском, проте не відчуваємо жодної ненависті до звичайних людей в інших куточках світу», – зазначила вона.
Жінка також закликала міжнародну спільноту не ототожнювати іранський народ із політикою керівництва країни.
Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» мешканка Тегерана розповіла про ставлення пересічних іранців до Росії, внутрішню ситуацію в країні та настрої серед молоді. За її словами, через відсутність гідної роботи та стабільного доходу молоді іранці втрачають надію на майбутнє, а придбання власного житла чи автомобіля для багатьох стало нездійсненною мрією.
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