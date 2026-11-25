Мешканка Тегерана висловила солідарність з українськими матерями, які разом із дітьми змушені ховатися у бомбосховищах через російські атаки, зокрема із застосуванням дронів іранського походження. Жінка наголосила, що будь-яке вторгнення на територію іншої держави є злом, якому немає виправдання. Про це вона розповіла в інтерв’ю «Главкому».

Іранка зізналася, що її родина також пережила трагедію внаслідок війни. Коли вона була дитиною, війська Саддама Хусейна вторглися до Ірану. Тоді її 18-річний дядько загинув, захищаючи свою країну.

«Моїй бабусі було лише 38 – вона була зовсім молодою жінкою, яка решту життя прожила з незагоєною раною від втрати сина. Тому я глибоко зневажаю іранський режим за те, що він підтримує Росію у цій війні. Я ненавиджу війну. Я сама мати і знаю: немає нічого страшнішого й нестерпнішого, ніж втрата дитини», – розповіла співрозмовниця «Главкома».

За словами жінки, громадяни Ірану досить добре обізнані про події в Україні. Вони стежать за міжнародними новинами, а багато хто має друзів або родичів, які жили чи навчалися в Україні. Деякі іранці також отримують інформацію безпосередньо від своїх українських знайомих.

Мешканка Тегерана зазначила, що з особистих розмов зі співвітчизниками помітила вкрай негативне ставлення багатьох із них до Росії.

«Вони бачать у Росії країну, яка допомогла іранському режиму втриматися при владі. Люди також знають про підтримку Росії з боку іранського уряду, але почуваються безсилими щось із цим зробити», – пояснила іранка.

Жінка наголосила, що, попри утиски з боку власного уряду, громадяни Ірану не відчувають ненависті до жителів інших країн.

«Мир – це базове право, яке належить кожній людині. Наш уряд катує і страчує молодих людей лише за те, що вони виходять на протести проти корупції, беззаконня та гноблення. Ми живемо під величезним тиском, проте не відчуваємо жодної ненависті до звичайних людей в інших куточках світу», – зазначила вона.

Жінка також закликала міжнародну спільноту не ототожнювати іранський народ із політикою керівництва країни.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» мешканка Тегерана розповіла про ставлення пересічних іранців до Росії, внутрішню ситуацію в країні та настрої серед молоді. За її словами, через відсутність гідної роботи та стабільного доходу молоді іранці втрачають надію на майбутнє, а придбання власного житла чи автомобіля для багатьох стало нездійсненною мрією.