Воєнний експерт спрогнозував, за яких умов росіянам вдасться зібрати сили для великого наступу

Аналітик: Росіяни можуть тільки ІПСО проводити про Харків, але навіть спробувати нічого не можуть

Михайло Самусь оцінив застереження президента про ймовірність великого наступу окупантів вже навесні

Усі розрахунки показують, що широкомасштабний наступ російської армії можливий лише ближче до осені, а ще більш ймовірно – наприкінці року. Про це повідомив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь у матеріалі «Главкома».

За його словами, наступ у травні-червні можливий лише за тієї умови, якщо росіянам дійсно вдасться прорвати фронт і створити умови для того, щоб піти накатом з тих вихідних позицій, що у них зараз є. А в України, відповідно, не з'являться ті можливості, про які ми говоримо з нашими західними партнерами.

Проте, зауважує експерт, якщо ж Сполучені Штати повертаються в стрій за рахунок того, що Конгрес ухвалить необхідне рішення у квітні-травні, підуть програми допомоги з боку Євросоюзу, тоді Росія не матиме сил, аби нахрапом наприкінці травня почати наступ.

«За розрахунками, якщо говорити про виконання тим же самим Шойгу його планів про створення дивізій, округу на Північному Заході і т.д., все це потребує техніки, з якою у росіян проблеми. Її вони за два місяці точно не відремонтують, я вже не кажу про якісь виробництва. От навіть мобілізують вони зараз 300 тисяч, а де взяти танки і бронетехніку?», – акцентує увагу Самусь.

Фахівець підкреслює: для наступу на Харків треба від 200 тис., краще 300 тис. військових. Росіяни, до прикладу, можуть зібрати всі війська від Роботиного до Куп’янська, завести їх на Харків і спробувати там повоювати. Проте, на думку аналітика, це буде подарунком для українського командування, адже в такому випадку весь фронт би оголився і українські командування почало би наступальні операції.

«У 2022 році росіяни спробували провести «спеціальну воєнну операцію», але не збиралися воювати. А зараз знають, що отримають одразу у відповідь. Якщо для взяття Бахмута та Авдіївки їм знадобилися втрати по 40-60 тис. військових плюс сотні одиниць бронетехніки, то про який наступ на широкому фронті можна говорити? Вони з жовтня по березень цього року до закінчення авдіївської операції втратили близько 140 тис. військ убитими та пораненими», – пояснює заступник директора Центру досліджень армії.

Михайло Самусь інформує, що за всіма розрахунками, будь-який наступ російської армії широкого оперативного рівня можливий лише ближче до осені, а ще більш ймовірно – наприкінці року. На думку аналітика, це традиційний російський графік: близько жовтня вони починають наступ і дотягують його десь до березня, потім наступає пауза.

«Так було в 2023 році, так і зараз вимальовувалося: якби Україна вчасно отримала американську допомогу, то зараз саме вона була б у наступі, а не росіяни. Проте українська армія зараз дуже ефективно використовує цю ситуацію, знищуючи тими мінімальними ресурсами, які у неї є, величезну кількість техніки й особового складу противника», – зауважує експерт.

Самусь додає, що головне завдання зараз – стояти на рубежах, будувати фортифікаційні споруди стратегічного плану, другу-третю лінію оборони, щоб у росіян не було жодної перспективи кудись прорватися. І паралельно готувати наступальні операції, бо без них немає шансу переломити хід цієї війни.

Нагадаємо, українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак ймовірно Росія готує новий контрнаступ. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Cbs News.

За словами президента, ситуацію на фронті вдалось стабілізувати з наближенням весни. Однак зимові місяці було були досить тяжкими.