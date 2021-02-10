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    У світі

    Королева Єлизавета в дев'ятий раз стала прабабусею

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    Принцеса Євгенія Йоркська, шоста онучка королеви Єлизавети II, народила сина - Королева Єлизавета в дев'ятий раз стала прабабусею
    Принцеса Євгенія Йоркська, шоста онучка королеви Єлизавети II, народила сина
    Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy

    Принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк вперше стали батьками

    У Британській королівській сім'ї поповнення. Онука королеви Єлизавети народила первістка. В офіційній заяві королівської сім'ї сказано, що принцеса Євгенія «благополучно народила сина».

    Це сталося о 9 ранку в лікарні Портленд в Лондоні.

    Новонароджений став дев’ятим правнуком королеви Елизавети, займає 11-е місце в черзі на британський престол і важить 3,65 кг.

    Пара також повідомила радісну новину, опублікувавши в Instagram чорно-біле фото, на якому вони тримають за руку свого малюка.

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    Допис, поширений Princess Eugenie (@princesseugenie)

    Про вагітність принцеси Єлизавети стало відомо в листопаді 2020 року. Тоді Букінгемський палац розповсюдив офіційну заяву, а пара поділилася новиною в своєму Instagram.

    Нагадаємо, це не останнє поповнення у британській королівській сім'ї в 2021 році. Дитину чекає також дочка принцеси Анни Зара і її чоловік Майк Тіндолл. Це буде третя дитина в їхній родині.

    Теги: Twitter чоловік Instagram
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