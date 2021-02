Королева Єлизавета в дев'ятий раз стала прабабусею

У Британській королівській сім'ї поповнення. Онука королеви Єлизавети народила первістка. В офіційній заяві королівської сім'ї сказано, що принцеса Євгенія «благополучно народила сина».

Це сталося о 9 ранку в лікарні Портленд в Лондоні.

Новонароджений став дев’ятим правнуком королеви Елизавети, займає 11-е місце в черзі на британський престол і важить 3,65 кг.

Пара також повідомила радісну новину, опублікувавши в Instagram чорно-біле фото, на якому вони тримають за руку свого малюка.

Про вагітність принцеси Єлизавети стало відомо в листопаді 2020 року. Тоді Букінгемський палац розповсюдив офіційну заяву, а пара поділилася новиною в своєму Instagram.

