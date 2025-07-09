Німці стали пити рекордно мало пива

Пивоварні у Німеччині переживають труднощі, адже німці відмовляються від улюбленого напою

Продаж безалкогольного пива натомість зростає

Загальний продаж пива в Німеччині впав на 6,8% за перші п'ять місяців 2025 року, що стало найбільшим спадом з моменту об'єднання країни. Про це пише «Главком» із посиланням на Spiegel.

Пивоварна галузь втратила 2,3 млн. гектолітрів у порівнянні з минулим роком. Однак продаж безалкогольного варіанту напою зростає.

За даними броварні Veltins, навіть у рік пандемії коронавірусу у 2021 році за цей період було продано більше пива. За словами виконавчого директора з продажу компанії Райнера Еміга, галузь навряд чи зможе надолужити втрачене у 2025 році.

Генеральний директор Veltins Фолькер Куль наголосив, що сприятлива погода у першому півріччі не допомогла галузі, оскільки споживачі скорочують витрати. «Люди відмовляються від другого або третього келиха», – сказав він.

Проте винятком із загального спаду стало безалкогольне пиво: його продаж зріс на 9%. У той же час, за словами генерального директора Veltins Фолькера Куля, такі продукти лише частково компенсують збитки, закриваючи третину втрат від алкогольного пива.

Головний виконавчий директор Німецької спілки пивоварень Хольгер Айхеле вказав на високі витрати, включаючи витрати на персонал, та поганий споживчий настрій, що впливає на гастрономію та броварні. Багато закладів виборюють виживання, додав він.

У Німеччині спостерігається багаторічна тенденція до зниження продажу пива. За даними головного статистичного органу країни, реалізація пива у 2024 році скоротилася на 1,4%, склавши 8,3 млрд літрів. Порівняно з 1993 роком продаж скоротився на 25,3%. Крім того, споживання пива впало зі 107 літрів на людину у 2013 році до 88 літрів у 2023-му.

Нагадаємо, британці через глобальне потепління можуть залишитись без улюбленого напою. Британські вчені працюють разом з пивоварами над виділенням генів хмелю, сподіваючись створити сорти, більш стійкі до глобального потепління.

Міністр економіки Швейцарії Гай Пармелен закликав громадян пити більше вина через падіння споживання спиртного в країні, проте далеко не всім сподобалася ця пропозиція.