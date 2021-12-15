Вперше в історії космічний корабель торкнувся Сонця (відео)

Ми маємо шанс дізнатися більше про нашу зірку

Сонячний зонд NASA Parker пролетів через верхні шари атмосфери Сонця – корону – і взяв там зразки частинок і магнітних полів.

Як повідомляє космічне агенство, це досягення знаменує собою один великий крок для Parker Solar Probe і гігантський стрибок для сонячної науки.

Подібно до того, як висадка на Місяць дозволила вченим зрозуміти, як вона утворилася, дотик до самого матеріалу, з якого складається Сонце, допоможе вченим розкрити важливу інформацію про нашу найближчу зірку та її вплив на Сонячну систему.

«Ця подія не тільки дає нам глибше уявлення про еволюцію нашого Сонця та його вплив на нашу Сонячну систему, але й також навчає нас більше про зірки у решті Всесвіту», − сказав Томас Зурбухен, заступник адміністратора Директорату наукових місій у штаб-квартирі NASA у Вашингтоні.

Нагадаємо, марсохід Perseverance у рамках дослідницької місії Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) зробив нове фото Червоної планети.

Perseverance має зібрати на Марсі зразки породи, які на Землю вивезе спеціальна спільна місія Європейської космічної агенції (ЄКА) та NASA. Її планують відправити до Марса не раніше 2026 року.

Крім цього, до Землі наближається «потенційно небезпечний» астероїд.