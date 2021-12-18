SpaceX запустила на орбіту ще 52 супутники Starlink (відео)
Попередню партію супутників Starlink було запущено 3 грудня
Ракета-носій Falcon 9 стартувала з космічного комплексу на базі Ванденберг
18 грудня американська компанія SpaceX запустила на орбіту Землі 52 супутники для глобального інтернету місії Starlink. Трансляцію вели на YouTube-каналі компанії.
Ракета-носій Falcon 9 стартувала з космічного комплексу на базі Ванденберг в американському штаті Флорида о 4.41 за тихоокеанським часом (14.41 за Києвом).
Перший ступінь Falcon 9 використовували 11-й раз, зазначили у компанії. Раніше ступінь доправляв на орбіту вісім партій супутників Starlink, брав участь у демонстраційній місії Dragon та двох інших запусках супутників.
Після від'єднання ступінь успішно здійснив приземлення на спеціальну платформу.
Пізніше SpaceX підтвердила розгортання 52 супутників Starlink.