SpaceX запустила на орбіту ще 52 супутники Starlink (відео)

Ракета-носій Falcon 9 стартувала з космічного комплексу на базі Ванденберг

18 грудня американська компанія SpaceX запустила на орбіту Землі 52 супутники для глобального інтернету місії Starlink. Трансляцію вели на YouTube-каналі компанії.

Ракета-носій Falcon 9 стартувала з космічного комплексу на базі Ванденберг в американському штаті Флорида о 4.41 за тихоокеанським часом (14.41 за Києвом).

Перший ступінь Falcon 9 використовували 11-й раз, зазначили у компанії. Раніше ступінь доправляв на орбіту вісім партій супутників Starlink, брав участь у демонстраційній місії Dragon та двох інших запусках супутників.

Після від'єднання ступінь успішно здійснив приземлення на спеціальну платформу.

Пізніше SpaceX підтвердила розгортання 52 супутників Starlink.

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