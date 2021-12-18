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    SpaceX запустила на орбіту ще 52 супутники Starlink (відео)

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    Попередню партію супутників Starlink було запущено 3 грудня<br /><br /> - SpaceX запустила на орбіту ще 52 супутники Starlink (відео)

    Попередню партію супутників Starlink було запущено 3 грудня

    фото: Associated Press

    Ракета-носій Falcon 9 стартувала з космічного комплексу на базі Ванденберг

    18 грудня американська компанія SpaceX запустила на орбіту Землі 52 супутники для глобального інтернету місії Starlink. Трансляцію вели на YouTube-каналі компанії.

    Ракета-носій Falcon 9 стартувала з космічного комплексу на базі Ванденберг в американському штаті Флорида о 4.41 за тихоокеанським часом (14.41 за Києвом).

    Перший ступінь Falcon 9 використовували 11-й раз, зазначили у компанії. Раніше ступінь доправляв на орбіту вісім партій супутників Starlink, брав участь у демонстраційній місії Dragon та двох інших запусках супутників.

    Після від'єднання ступінь успішно здійснив приземлення на спеціальну платформу.

    Пізніше SpaceX підтвердила розгортання 52 супутників Starlink.

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    Теги: NASA Флорида SpaceX Falcon
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    SpaceX запустила на орбіту ще 52 супутники Starlink (відео)