Вертоліт NASA Ingenuity пролетів над Марсом рекордні 230 метрів (відео)

Вертоліт Ingenuity, який перебуває на Марсі, здійснив вже 18-й політ за 10 місяців своєї місії. Під час останнього польоту він пролетів над Марсом рекордні 230 метрів. Про це повідомили в Лабораторії реактивного руху.

«В ході успішного польоту вертоліт подолав 230 м, рухаючись зі швидкістю 2,5 м/с до північного кордону району під назвою Seitah. Він був у повітрі 124,3 секунди», — йдеться в повідомленні.

За інформацією NASA, Ingenuity пролетів в сукупності понад 3,8 км, піднімаючись на висоту до 12 м і розганяючись до 5 м/с, провівши в повітрі майже 33 хвилини.

The #MarsHelicopter keeps going, going, going! Ingenuity successfully completed its 18th flight, adding 124.3 seconds to its overall time aloft on the Red Planet. It flew 754 feet (230 meters) at a speed of 5.6 mph (2.5 m/sec) & took images along the way. https://t.co/7DMHj9tbzP pic.twitter.com/XVeMNGGOnQ