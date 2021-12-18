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    Вертоліт NASA Ingenuity пролетів над Марсом рекордні 230 метрів (відео)

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    Ingenuity пролетів над Марсом рекордні 230 метрів - Вертоліт NASA Ingenuity пролетів над Марсом рекордні 230 метрів (відео)
    Ingenuity пролетів над Марсом рекордні 230 метрів
    фото: NASAPersevere

    Ingenuity пролетів в сукупності понад 3,8 км, піднімаючись на висоту до 12 м і розганяючись до 5 м/с, провівши в повітрі майже 33 хвилини

    Вертоліт Ingenuity, який перебуває на Марсі, здійснив вже 18-й політ за 10 місяців своєї місії. Під час останнього польоту він пролетів над Марсом рекордні 230 метрів. Про це повідомили в Лабораторії реактивного руху.

    «В ході успішного польоту вертоліт подолав 230 м, рухаючись зі швидкістю 2,5 м/с до північного кордону району під назвою Seitah. Він був у повітрі 124,3 секунди», — йдеться в повідомленні.

    За інформацією NASA, Ingenuity пролетів в сукупності понад 3,8 км, піднімаючись на висоту до 12 м і розганяючись до 5 м/с, провівши в повітрі майже 33 хвилини.

    Наприкінці жовтня гелікоптер NASA Ingenuity успішно завершив свій 14 політ на Червоній планеті, продемонструвавши свою здатність літати на Марсі в літніх погодних умовах.

    Зазначимо, що спочатку Ingenuity мав здійснити лише п’ять польотів для перевірки можливості використання таких машин в умовах Марса.

    Теги: політ вертоліт NASA
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    Вертоліт NASA Ingenuity пролетів над Марсом рекордні 230 метрів (відео)