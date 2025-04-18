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В Україні створять центри підготовки до національного спротиву

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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В Україні створять центри підготовки до національного спротиву
Інструктори з національного спротиву проходитимуть навчання та сертифікацію у військових закладах вищої освіти
фото з відкритих джерел

Керівників центрів призначатимуть обласні ради за поданням обласних військових адміністрацій

Центри підготовки громадян до національного спротиву запрацюють у кожному регіоні України. Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка затверджує порядок створення та функціонування центрів, а також вимоги до їх діяльності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Президента.

Відповідне доручення Президент України Володимир Зеленський дав під час зустрічі з представниками громадянського суспільства.

Документ напрацювали за координації заступниці керівника Офісу глави держави Ірини Верещук.

У робочих сесіях брали участь представники Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних сил України, Сил територіальної оборони, обласних військових адміністрацій, а також громадських і волонтерських організацій.

Згідно з повідомленням Офісу Президента, керівників центрів призначатимуть обласні ради за поданням обласних військових адміністрацій. Крім того, на ОВА покладаються обов’язки щодо контролю, моніторингу й оцінки їх діяльності зі щоквартальним звітуванням Міноборони.

Сили тероборони затверджуватимуть типову програму підготовки, а керівниками центрів та інструкторами призначатимуть передусім ветеранів.

«Підготовка цивільних громадян до протидії ворогу є невід’ємною складовою нашої обороноздатності та одним із чинників стримування ворога. Це також один із драйверів стійкості та згуртованості суспільства», – розповіла Ірина Верещук.

Інструктори з національного спротиву проходитимуть навчання та сертифікацію у військових закладах вищої освіти.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський підписав укази №246/2025 та №247/2025 про введення в дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти відомих росіян. Санкції запроваджено проти 39 фізичних осіб та 60 юридичних осіб. Деякі з них розташовані у Росії та Китаї.

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Теги: спротив навчання

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