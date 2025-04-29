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Президент попередив про можливу загрозу з Білорусі цього літа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Президент попередив про можливу загрозу з Білорусі цього літа
Зеленський припустив, що Росія цього літа «готує щось» у Білорусі
фото: Офіс президента

Зеленський: Ми всі маємо бути готовими

Президент України Володимир Зеленський припустив, що Росія цього літа «готує щось» у Білорусі, прикриваючись військовими навчаннями. Як інформує «Главком», про це він сказав виступаючи на саміті Тримор'я.

За його словами, влітку Росія може використати військові навчання на території Білорусі як привід для можливого нападу на сусідні країні.

«Подивіться на Білорусь – цього літа росія готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями. Саме так зазвичай починаються її нові атаки. Але куди цього разу? Я не знаю. Україна? Литва? Польща? Не дай боже! Але ми всі маємо бути готовими. Усі наші інституції відкриті до співпраці», – сказав президент.

Варто зазначити, Білорусь 8 січня почала навчання територіальних військ у Гомельському районі, що межує з Чернігівщиною. Військові збори з призовниками територіальних військ проводили з 8 до 31 січня під керівництвом голови Гомельського виконавчого комітету.

Тоді ж речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що Анонсовані Білоруссю військові навчання не становлять загрози для України.

За його словами, присутності російських військ під час військових навчань у Білорусі не відмічається, також не відмічається проведення навчань у безпосередній близькості до українського кордону.

До слова, у період з 27 по 31 травня 2024 року Білорусь розпочала навчання авіації та протиповітряної оборони за участі РФ.

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Теги: Білорусь росія військові навчання Володимир Зеленський навчання напад

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