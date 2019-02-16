Курди оточили бойовиків «Ісламської держави» в їх останньому прихистку в Сирії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загони «Демократичних сили Сирії» пообіцяли дуже швидку перемогу над бойовиками

Бойовики «Ісламської держави» утримують до 700 квадратних метрів у сирійському населеному пункті Багуз

Підрозділи «Демократичних сил Сирії» (SDF), в яких переважають підтиримувані США курдські воєнізовані формування, оголосили про оточення бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава» (ІД) в їхньому останньому прихистку в населеному пункті Багуз на сході Сирії.

Представник командування SDF Джия Фурат під час прес-конференції в суботу, 16 лютого, повідомив, що село Багуз у провінції Дейр-ез-Зор дуже скоро буде повністю звільнене від терористів.

За його словами, бойовики ІД зараз контролюють територію лише в 600-700 квадратних метрів у селі.

«Перемога над ІД - вже не справа днів. Ми повідомимо хороші новини регіону і всьому світу», - заявив він, цитує агентство новин dpa з посиланням на курдську агенцію ANHA. Фурат додав, що бойовики використовують мирних жителів як живий щит.

Інший командир SDF Аднан Афрін зазначив, що практично весь Багуз перебуває під контролем курдських військових. Утім, у селі все ще тривають сутички. За його словами, у цьому районі перебувають також багато цивільних.

Базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини підтвердив, що курдські військові взяли під свій контроль майже весь населений пункт, додавши, що деякі з бойовиків ІД можуть ще ховатися у підземних тунелях. Спостерігачі повідомили, що за останні два дні здалися близько 420 бойовиків «ІД».

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що очікує оголошення перемоги над бойовиками ІД у Сирії упродовж 24 годин. «У нас є багато чудових оголошень, які пов'язані з Сирією та нашим успіхом щодо викорінення халіфату», - заявив він під час виступу в Білому домі, цитує агенція AP.

Джерело: Deutsche Welle