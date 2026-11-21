Майк Волц вважає, що обидві країни вже виснажені тривалими бойовими діями, і продовження війни не має перспектив

Росія зазнає настільки значних втрат у війні проти України, що вони вже перевищують кількість новобранців, яких окупаційна армія залучає щомісяця. Про це заявив постійний представник США при ООН Майк Волц в інтерв'ю Fox News, інформує «Главком».

За словами американського дипломата, нинішні темпи втрат роблять продовження бойових дій дедалі складнішим для Москви. Він навів дані, згідно з якими Росія щомісяця набирає від 20 до 25 тисяч нових військовослужбовців, тоді як кількість загиблих за той самий період становить від 30 до 35 тисяч.

Він також порівняв нинішні російські втрати з історичними військовими кампаніями, зазначивши, що їхні масштаби наближаються до втрат СРСР у Другій світовій війні.

«Це в геометричній прогресії більше, ніж вони втратили в Афганістані, і наближається до тих, що вони втрачали у Другій світовій війні – тисячу на день. Це просто неприйнятно», – заявив Волц.

Дипломат вважає, що обидві країни вже виснажені тривалими бойовими діями, і продовження війни не має перспектив.

«Цю війну неможливо виграти військовим шляхом. Вона має завершитися дипломатично», – підсумував американський посол.

Нагадаємо, у вересні суд у російському Ярославлі засудив чоловіка середнього віку до 14 років виправної колонії за фотографування надгробків окупантів, які загинули в Україні.

Як відомо, Башкортостан став першим регіоном Росії, влада якого офіційно зафіксувала скорочення кількості охочих укладати контракти з міністерством оборони РФ. Республіка водночас очолює список російських регіонів за кількістю підтверджених загиблих у війні проти України.