Трамп висловив невдоволення прессекретаркою через те, що, на його думку, вона любить свою дитину більше, ніж його

Президент США Дональд Трамп потрапив у курйозну ситуацію, коли згадав про колишню речницю Білого дому Керолайн Левітт, яка звільнилася з посади після народження другої дитини. Політик висловив невдоволення прессекретаркою через те, що, на його думку, вона любить свою дитину більше, ніж його. Про це він заявив під час інтерв’ю в програмі «Субота в Америці» на каналі Fox News, інформує «Главком».

«Керолайн Левітт була просто неймовірною. Вона не переставала говорити. У Керолайн народилася дитина, і вона любить дитину більше, ніж любила мене. Це жахливо, правда», – сказав Дональд Трамп про колишню прессекретарку Білого дому.

Відомо, що Керолайн Левітт залишила посаду у серпні цього року. Тоді Трамп повністю підтримав її рішення проводити більше часу з маленькими дітьми.

«Наша чудова прессекретарка Білого дому і одна з моїх найбільш довірених помічниць Керолайн Левітт залишить свою посаду наприкінці місяця, щоб проводити більше часу зі своїми прекрасними маленькими дітьми та родиною, і це рішення я повністю розумію та поважаю», – написав тоді Дональд Трамп.

Після цього її крісло зайняла Кеті Закарія, яка лише за сім днів після призначення покинула свою посаду. Джерела журналістів стверджували, що Трамп її звільнив, а сам лідер США каже просто про «особисту пораду».

Варто нагадати, що рівень підтримки президента США Дональда Трампа впав до 36% – найнижчого показника за час його президентства в опитуваннях Fox News. Головною економічною проблемою американці називають високу вартість життя, а понад половина очікує подальшого погіршення ситуації.