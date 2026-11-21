Влада Бахрейну повідомила про пошкодження цивільного промислового об'єкта та займання, що виникло в суботу через удар з боку Ірану. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

За наявними даними, обійшлося без постраждалих. Цей випадок стався на тлі розширення бойових дій на Близькому Сході, які спалахнули після початку лютневої війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Як зазначило Міністерство внутрішніх справ країни у соцмережі X, до ліквідації вогню залучили підрозділи цивільної оборони. Водночас відомство не стало розкривати, де саме розташований уражений об'єкт та чим він займається.

Напередодні інциденту, також у суботу, МВС Бахрейну розповсюдило попередження для громадян про можливу небезпеку та закликало людей пройти до найближчих укриттів, хоча деталей самої загрози тоді не озвучили.

Варто додати, що в Бахрейні розміщується П'ятий флот ВМС США. За словами представників держави, лише за минулий тиждень їхнім силам вдалося відбити кілька повітряних атак Ірану. Загалом же від початку збройного протистояння країни Перської затоки вже неодноразово потрапляли під іранські обстріли.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки та Ізраїль розглядають можливість завдання нових ударів по Ірану найближчим часом. Обговорення військових сценаріїв активізувалося на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та безрезультатних дипломатичних переговорів із Тегераном.

Вашингтон розглядає можливість відновлення масштабних ударів по іранських об'єктах. Водночас президент США Дональд Трамп поки не ухвалив остаточного рішення щодо нової військової операції.

До слова, Сенат США у четвер, 19 листопада, відхилив резолюцію, яка передбачала обмеження воєнних повноважень президента Дональда Трампа щодо Ірану. Ініціатива демократів не набрала необхідної кількості голосів, хоча її підтримали троє сенаторів-республіканців.

За резолюцію проголосували 48 сенаторів, тоді як 51 виступив проти. Документ мав на меті зобов'язати американського президента припинити військові дії проти Ірану без відповідного дозволу Конгресу.