Великі автомобілі, продуктові упаковки на кілька кілограмів, гігантські порції в ресторанах і просторі будинки – у США чимало речей вражають своїми розмірами. Українка Христина з Харкова, яка вже восьмий рік живе в Америці, показала, звідки взялася ця любов до всього великого та скільки коштує такий спосіб життя. Як інформує «Главком», про це дівчина розповіла в своєму блозі.

Американська культура XXL сформувалася під впливом географії, історії та економіки. Після Другої світової війни у США розгорнулося масове виробництво автомобілів, побутової техніки й товарів для споживачів. Міста почали розбудовувати з урахуванням автомобілів, а великі речі стали доступнішими.

Так, серед найпопулярніших моделей авто в США – величезні пікапи Ford F-150 та Chevrolet Silverado. Для багатьох американців це не просто робочий транспорт, а звичайний сімейний автомобіль, яким їздять за покупками і навіть забирають дітей зі школи.

Не менше дивують розміри продуктів у магазинах. Молоко та соки продають у галонних упаковках – це приблизно 3,8 літра. В оптових супермаркетах можна придбати одразу 60 яєць, кілька кілограмів фруктів або великі упаковки побутових товарів. За словами Христини, такі закупи допомагають економити час і гроші: магазини часто розташовані далеко, а купівля великих упаковок зазвичай знижує вартість одиниці товару.

Вражають і ресторанні порції. Наприклад, у мережі In-N-Out можна замовити бургер із чотирма котлетами та чотирма скибочками сиру. А в одному з ресторанів Бостона пропонують бургер із 12 котлетами, 24 шматочками бекону та 24 скибочками сиру. Якщо з’їсти його самостійно за годину, заклад обіцяє повернути гроші за замовлення та подарувати сертифікат на $100.

Однак культура надмірного споживання має і зворотний бік. Великі упаковки та порції означають більше відходів і харчових залишків. Христина наводить дані, за якими понад третина продуктів у США опиняється на смітнику. А приблизно 40% дорослих американців мають ожиріння.

Американська гігантоманія

Просторим у США є і житло. Середня площа нового приватного будинку, проданого у 2025 році, за наведеними у відео даними Бюро перепису населення США, становила близько 224 квадратних метрів. Однак навіть великих будинків і гаражів багатьом американцям не вистачає. Тому популярною стала послуга self-storage – оренда окремих приміщень для зберігання меблів, одягу, велосипедів та інших речей. За даними Self Storage Association, у 2024 році такими складами користувалися близько 17 мільйонів американських домогосподарств.

Українка зауважує: любов до великих масштабів не означає, що американці мають необмежені гроші. Автомобілі, житло й техніку часто купують у кредит, а значну частину сімейного бюджету забирають медичне страхування, податки та утримання нерухомості.

Тож за американським XXL стоять не лише великі можливості, а й великі витрати.

Нагадаємо, Українка Ярослава мешкає в Каліфорнії та розповідає про своє життя за кордоном у соцмережах. В одному зі своїх відео блогерка розказала, скільки грошей вона витратила на переїзд до США.

Також українка Валерія Ермілова, яка понад пʼять років із родиною мешкає в США та ділиться досвідом своєї еміграції, розповіла, скільки коштує місяць її життя у Вашингтоні. Валерія Ермілова родом із Маріуполя. Перед початком повномасштабного вторгнення вона із чоловіком поїхала за кордон, де через війну в Україні залишилася жити. Під час життя в США в українки народився син, тож тепер свої витрати пара розподіляє на трьох.