Сирена в Калінінграді залунала на тлі інциденту у Фінській затоці

У російському Калінінграді 21 листопада несподівано спрацювала система оповіщення населення. Місцевих жителів закликали терміново перейти в безпечні місця на тлі низки атак безпілотників у Балтійському регіоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські медіа.

Людям надійшло розсилання від операторів про те, що «мобільний інтернет може бути тимчасово обмежений з метою безпеки».

Також в аеропорту Храброве в Калінінграді запровадили тимчасові обмеження.

Згодом губернатор регіону повідомив, що у Німанському районі спрацювала система оповіщення «Безпілотна небезпека». За його словами, вона зреагувала на «підозрілий об'єкт із боку Литви».

«Фахівці провели усі необхідні перевірки, загрози немає. Найближчим часом режим буде скасовано», – зазначив чиновник.

Сирена в Калінінграді залунала на тлі інциденту у Фінській затоці. Там вранці два дрони атакували вантажне судно Sparta II, яке прямувало безпосередньо до Калінінграда. Крім того, під атакою БпЛА перебувала і сусідня Ленінградська область. Тоді влада Росії заявила про перехоплення 80 безпілотників.