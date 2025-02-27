Латвійський суд відправив до в’язниці чоловіка, який зірвав прапор України

Фігурант справи виявився хуліганом-рецидивістом

Латгальський районний суд засудив чоловіка до чотирьох років і шести місяців позбавлення волі за розпалювання ненависті на національному ґрунті та інші злочини. Зокрема, влітку 2022 року у Даугавпілсі фігурант зірвав із будівлі український прапор із флагштоком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

Крім інциденту з прапором, за чоловіком числилися крадіжка, хуліганство з пошкодженням майна, нанесення тілесних ушкоджень, прославляння та виправдання воєнних злочинів.

Зокрема, у січні 2023 року обвинувачений у стані алкогольного сп'яніння бив штативом по полицях в одному з магазинів Даугавпілса. Влітку того самого року, так само у нетверезому стані, він вдарив свого знайомого ножем у шию.

А у період із травня до червня 2024 року чоловік розмістив у TikTok десяток відеороликів, у яких російською мовою робив заяви, що виправдовували та прославляли воєнні злочини Росії в Україні.

До речі, раніше він вже був засуджений за різні злочини сім разів.

«Главком» повідомляв, що у листопаді 2022 року мер латвійського міста Даугавпілс Андрейс Елксніньш відзначився дивними заявами про Україну. Зокрема, він звинуватив у нападі Росії саму Україну, ще й назвав окупований росіянами Крим «частиною Російської Федерації».

Згодом в українському МЗС прокоментували ці заяви: «На щастя, висловлювання цього маргінального діяча не відображають ані офіційної позиції дружньої для нас Латвії»