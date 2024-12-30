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Латвія підготувала тисячу дронів для передачі Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Латвія підготувала тисячу дронів для передачі Україні
Остання цього року партія дронів для України складається з понад тисячі бойових безпілотників різних типів
фото: Андріс Спрудс, соцмережа X (Twitter)

За словами міністра оборони Латвії, у 2025 році Латвія виділить ще €20 млн на закупівлю безпілотників в рамках коаліції

Латвія підготувала до передачі Україні понад одну тисячу дронів. Відомо, що це будуть безпілотники різних типів. Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс у соцмережі X (Twitter).

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Латвія підготувала останню партію бойових безпілотників різних типів
фото: Андріс Спрудс, соцмережа X (Twitter)

За словами Спрудса, остання цього року партія дронів для України складається з понад тисячі бойових безпілотників різних типів.

«Разом з латвійськими виробниками безпілотників ми продовжуємо підтримувати Україну. Підготовлено останню партію, що складається з понад одну тисячу бойових безпілотників різних типів», – написав Спрудс.

За словами міністра оборони Латвії, у 2025 році Латвія виділить ще €20 млн на закупівлю безпілотників в рамках коаліції
За словами міністра оборони Латвії, у 2025 році Латвія виділить ще €20 млн на закупівлю безпілотників в рамках коаліції
фото: Андріс Спрудс, соцмережа X (Twitter)

Він нагадав, що коаліцію безпілотників очолюють Латвія та Велика Британія. За словами міністра, у 2025 році Латвія виділить ще €20 млн на закупівлю безпілотників в рамках коаліції.

Нагадаємо, країни, що входять до «коаліції дронів» та «морської коаліції», у рамках формату «Рамштайн» почнуть із січня 2025 року постачати Україні «десятки тисяч» безпілотників різних типів. Про це заявив заступник міністра оборони Великої Британії Люк Поллард. Заступник міністра також зазначив, що британський уряд продовжить працювати з Україною, сприяючи її прогресу на шляху до членства в НАТО. Крім того, Поллард повідомив, що новий пакет військової допомоги Україні на $286 млн, про який стало відомо 19 грудня, включатиме $233 млн, виділених Міжнародним фондом допомоги України, керованим Великобританією. Ці кошти підуть на закупівлю ключового військового обладнання, включаючи системи ППО, їх комплектуючі, а також посилення бойових можливостей Військово-морських сил України. Зокрема, планується придбати передові розвідувальні БПЛА, безпілотні надводні апарати останнього покоління, дрони для розмінування та боєприпаси, що баражують.

До слова, Латвія передала Україні конфісковані у п'яних водіїв машини на загальну суму €2,25 млн. 16 лютого 2023 року Сейм одноголосно ухвалив у терміновому порядку поправки до Закону про підтримку українського цивільного населення. Ці поправки дозволяють передавати Україні автомобілі, які опинилися у власності Латвійської держави. До таких машин, зокрема, входить транспорт, який був конфіскований у водіїв, які сіли за кермо в стані алкогольного сп'яніння. З моменту набрання чинності вищезгаданих змін до закону латвійський уряд ухвалив кілька рішень про передачу Україні конфіскованих автомобілів.

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Теги: Латвія Україна військова допомога війна росія

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