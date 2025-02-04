Французького режисера визнано винним у сексуальному насильстві, але не ув’язнено

Суд зобов’язав режисера виплатити постраждалій від насильства €15 тис. як компенсацію моральної шкоди та €20 тис. на покриття витрат на психотерапію

Французького кінорежисера Крістофа Руджію засудили до чотирьох років позбавлення волі, з яких два він відбуватиме під домашнім арештом з електронним браслетом, а ще два – умовно. Вирок винесено у справі про жорстоке поводження з акторкою Адель Енель, яке тривало з її 12 до 15 років, повідомляє The Guardian.

Адель Енель, дворазова лауреатка премії «Сезар», була однією з перших акторок, які публічно звинуватили французьку кіноіндустрію в толеруванні сексуального насильства. Вона заявила, що режисер систематично домагався її під час і після зйомок фільму «Дияволи» (2002), де вона виконала роль дівчини з аутизмом. За її словами, Руджіа неодноразово поводився неналежним чином, що призвело до її глибоких психологічних страждань та думок про самогубство.

Режисер, зі свого боку, заперечив звинувачення, визнавши лише, що процес зйомок міг бути болісним для акторки. Однак колеги по фільму описували його поведінку як насильницьку та неприйнятну.

Суд також зобов’язав Руджію виплатити Енель €15 тис. як компенсацію моральної шкоди та €20 тис. на покриття витрат на психотерапію. Адвокат режисера Фанні Коллін уже заявила про намір оскаржити вирок.

Раніше в Австралії виправдали чоловіка, який зґвалтував жінку, перебуваючи уві сні. Про це повідомляє The Guardian.

Нагадаємо, по всій Франції сотні людей вийшли на протести на підтримку Жизель Пеліко, жінки, чоловік якої підсипав їй наркотики та запрошував понад 80 чоловіків зґвалтувати її в їхньому домі протягом десяти років.