«До нас залетів шахед». Ексміністр оборони Латвії розповів, який стрес пережила держава НАТО

Артіс Пабрікс: Цього року в держбюджеті Латвії передбачено витрати на військові потреби в розмірі 3,5% ВВП

«Усі запитували у міністра оборони: як же так, ми країна НАТО, а до нас залетів шахед?!»

Латвія опинилася в центрі безпекового скандалу після того, як 13 січня російський безпілотник залетів у повітряний простір країни та кружляв над міжнародним аеропортом у Ризі. Інцидент спричинив скасування рейсів і викликав хвилю запитань до Міноборони. Про це зауважив колишній міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс в інтерв'ю «Главкому».

Ексміністр оборони Латвії визнав, що шахед не був збитий – він упав сам. За його словами, це стало несподіванкою для країни-члена НАТО, яка не перебуває у стані війни.

«Цей інцидент спричинив невеликий скандал у Міністерстві оборони. Всі запитували у міністра: як же так, ми країна НАТО, а на нашу територію залетів шахед?! Скажу вам: якщо держава не перебуває у стані війни, на таку ситуацію непросто відреагувати, адже ми не очікуємо, що Росія буде нас бомбити, у нас немає такої алертності (стан максимальної готовності до дії, – «Главком»). При воєнному стані збройні сили країни, безсумнівно, відреагували б на появу шахеда інакше», – зауважив Артіс Пабрікс.

Ексміністр оборони підкреслив, що інцидент із безпілотником над аеропортом свідчить про те, що провокації з боку РФ стають дедалі відвертішими. За його словами, проти Латвії ведеться гібридна війна, що включає диверсії, кібератаки та дезінформацію. Він також наголосив, що подібні загрози спостерігаються у всьому регіоні, зокрема йдеться про неодноразові пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі.

«Ми дуже задоволені тим, що Фінляндія так жорстко відреагувала (25 грудня 2024 року поліція та прикордонна служба Фінляндії затримали танкер Eagle S, який пошкодив підводний електрокабель, що з’єднує країну з Естонією, – «Главком»). Латвія та всі країни регіону відтак ще уважніше стежитимуть за акваторією Балтики, де курсують російська судна, щоб уникнути диверсій у критичній інфраструктурі (27 січня Швеція затримала судно, яке підозрюють у пошкодженні підводного оптично-волоконного кабеля між Латвією та Швецією, – «Главком»)», – зауважив Артіс Пабрікс.

За словами ексміністра, Латвія бачить, як Росія атакує цивільну та військову інфраструктуру України, і робить висновки для посилення власної оборони. Він наголосив, що нині пріоритетом є збільшення оборонного бюджету: якщо у 2024 році на військові потреби виділялося 2% ВВП, то цього року цей показник зріс до 3,5%.

«Гадаю, найближчими роками оборонний бюджет нашої держави зростатиме – далі буде і 4%, і 5% ВВП. Звичайно, це важко, бо люди хочуть гарних доріг, кращої якості життя... Але Латвія у будь-якому разі піде на збільшення витрат на оборону, бо, як відомо, якщо ти не утримуєш свою армію, то змушений будеш годувати чужу, а ми цього не хочемо», – підсумував Пабрікс.

Нагадаємо, що у східній частині Латвії 7 вересня 2024 року розбився російський військовий безпілотник. Зазначалося, що він містив вибухівку та використовувався для атак проти України.

Як повідомлялося, Європа демонструє ознаки підготовки до найгіршого сценарію конфлікту з РФ. Литва, наприклад, готується до мінування мостів, які з'єднують країну з РФ. Тим часом у Балтійському морі кораблі НАТО проводять операції з виявлення «тіньового флоту» Росії, який підозрюють у пошкодженні підводних кабелів.