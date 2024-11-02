Латвія заморозила активи майже 150 підсанкційних осіб, пов'язаних з РФ

Латвія підтримує санкції Євросоюзу проти росіян та їх союзників

Служба фінансової розвідки Латвії повідомила про блокування активів 147 осіб, які потрапили під санкції, встановлені проти РФ та Білорусі. Про це повідомляє латвійський мовник LSM.

Заступник начальника Служби фінансової розвідки Латвії Пауліс Ільєнков уточнив, що серед інших заморожено 102 об'єкти нерухомості та 80 транспортних засобів, що безпосередньо або опосередковано належать особам, які потрапили під санкції. Крім того, було заморожено 53,3 мільйона євро на банківських рахунках, а також акції.

Ільєнков зазначив, що вартість акцій коливається, але, за оцінками, загальна вартість заморожених активів у банках, як грошових коштів на рахунках, так і цінних паперів, перевищує 80 мільйонів євро.

Він також спростував раніше опубліковану інформацію видання The Insider про те, що олігархи та російські військові нібито обходять санкції через Латвію. «Ми поставилися до цього дуже серйозно та детально вивчили, оскільки звинувачення є надзвичайно серйозними», – сказав Ільєнков.

Він підкреслив, що в статті йдеться про 60 осіб, але лише 15 з них включені до списку санкцій, і лише в трьох є заморожені активи в Латвії. «На нашу думку, стаття була упередженою і не грунтувалася на фактах. Слід зазначити, що до нас ніхто не звертався з проханням перевірити цю інформацію», – додав Ільєнков.

Як повідомлялось раніше, Латвія передасть Україні закуплені раніше у Великої Британії бойові гусеничні бронемашини розвідки CVR(T).

До слова, прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня оголосила про новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть бронетранспортери.

Зауважимо, що українські розвідники отримали дрони різних типів, придбані на пожертви громадян Латвії. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки.