Акції оборонних підприємств стрімко зростають: ЗМІ пояснили плани ЄС

Європейські оборонні витрати і запаси різко зростають, оскільки інвестори роблять ставку на збільшення військових витрат на тлі невизначеності щодо майбутнього війни в Україні

Акції європейських оборонних компаній досягли рекордних рівнів, оскільки уряди планують збільшити військові витрати для посилення безпеки континенту. Про це пише Financial Times.

Ключові акції, такі як Rheinmetall, BAE Systems та Thales, зазнали значного зростання. Цей підйом був спричинений зустріччю європейських лідерів у Парижі, де обговорювалися переговори президента США Дональда Трампа з Росією щодо війни в Україні.

Аналітики припускають, що ця ситуація може призвести до загального збільшення оборонних бюджетів по всій Європі. Політики, включаючи прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, нещодавно пообіцяли підвищити оборонні витрати.

Зокрема, Rheinmetall очікує значного зростання, щоб задовольнити європейський попит на військове обладнання. Збільшення доходів від урядових облігацій відображає коригування ринку до очікуваного збільшення оборонних витрат. Загалом геополітичний ландшафт вказує на колективний рух до посилення оборонних можливостей Європи.

За словами аналітиків Deutsche Bank, зараз «збільшення витрат на оборону максимально на часі. «Схоже, що зараз збільшення витрат на оборону є більш актуальним, і європейські лідери, схоже, до певної міри об’єднуються навколо цього», – йдеться в записці аналітиків Deutsche Bank.«З точки зору європейської геополітики, це були величезні останні кілька днів з потенційно великими наслідками попереду», – йдеться в записці.

Європейські оборонні запаси різко зростають, оскільки інвестори роблять ставку на збільшення військових витрат на тлі невизначеності щодо майбутнього війни в Україні та тиску з боку адміністрації Трампа.

Акції лондонської компанії з аерокосмічної, оборонної та інформаційної безпеки BAE Systems підскочили на 7% на початку цього тижня.

У Німеччині компанія Rheinmetall, що займається технологіями безпеки, злетіла понад 8%. Акції французької компанії Thales, яка виробляє військову техніку, включаючи безпілотники, зросли майже на 5%. Акції італійської компанії Leonardo, одного з виробників винищувачів Eurofighter Typhoon, також зросли на 6% у понеділок, 17 лютого.

Як пише Reuters, уряди Європи зіткнулися з тиском щодо підвищення військових витрат у регіоні після закликів Вашингтона збільшити витрати напередодні переговорів між США та Росією щодо можливої ​​мирної угоди щодо України.

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що для всієї Європи вкрай важливо витрачати більше на оборону, тоді як Брюссель міг би полегшити країнам збільшення своїх оборонних бюджетів, навіть тим, які мають велику заборгованість.

«Для нас зрозуміло, що здатність європейських країн впливати на мирні переговори буде прямо пропорційна додатковій військовій підтримці, яку вони зможуть надати Україні», – йдеться в записці Mediobanca Securities.

У минулу п'ятницю член ЄС Урсула фон дер Ляйєн запропонувала звільнити оборону від обмежень ЄС на державні витрати. Це дозволить державам-членам збільшувати витрати без ризику запуску процедури надмірного дефіциту.

«Європа повинна збільшити витрати на оборону, і ми будемо уважно стежити за тим, як це вплине на національні бюджети», – сказав Альберто Конка, головний інвестиційний директор швейцарської компанії з управління активами LFG+ZEST.

Оборонні цифри

Згідно з дослідженням, опублікованим минулого тижня McKinsey, з 2014 року члени НАТО витрачали в середньому 1,6% свого ВВП на оборону. Естонія та Латвія, які межують з Росією, оголосили, що їх ціль – витратити 5%, а Польща хоче досягти 4,7% у 2025 році.

Очікується, що загальні витрати держав-членів ЄС на оборону зростуть більш ніж на 30% до 326 мільярдів євро ($342 мільярди) за результатами 2024 року, причому середні витрати відповідають зобов’язанням НАТО в 2%, повідомляє Banca Akros. Однак деякі країни, такі як Нідерланди та Італія, все ще не досягають цієї мети.

Нагадаємо, в 2024 році Польща витратила на оборону 3,7% ВВП, що стало рекордним показником.