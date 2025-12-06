Польща: автобус з українцями потрапив в аварію

27-річний водій легкового автомобіля з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу та лобово зіткнувся з автобусом

У автобусі перебували 26 українців, але ніхто з пасажирів не постраждав

У Польщі, неподалік від Любліна, сталася ДТП за участю автобуса, в якому їхали 26 громадян України. Інцидент трапився на національній дорозі №17 у селі Кольонія-Седліщкі близько 03:00 за місцевим часом (02:00 за київським). Про це повідомляє Radio Lublin, пише «Главком».

За даними поліції, 27-річний водій легкового автомобіля з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу та лобово зіткнувся з автобусом, що їхав за маршрутом Рава-Руська – Варшава. Водій легковика загинув на місці.

У автобусі перебували 26 українців, але ніхто з пасажирів не постраждав. Після аварії автобус з’їхав з дороги в поле, а рух транспорту на ділянці був тимчасово заблокований. На місці події працювала поліція, організувавши об'їзд через прилеглі населені пункти.

Поліція наразі з'ясовує причини виїзду водія на зустрічну смугу.

Нагадаємо, 13 жовтня, в Словаччині, поблизу села Яблунов-над-Турньоу в окрузі Рожнява, сталося масштабне зіткнення двох швидкісних пасажирських потягів, внаслідок якого травмовано щонайменше 69 осіб. Одним з постраждалих є 20-річний українець.

До слова, на варшавській швидкісній автомагістралі ввечері 18 жовтня перекинувся автомобіль, що належить посольству Росії в Польщі.