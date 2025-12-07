Головна Світ Соціум
Активісти закидали їжею вітрину з королівськими коштовностями в Лондонському Тауері

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Активісти закидали їжею вітрину з королівськими коштовностями в Лондонському Тауері
Поліція затримала чотирьох підозрюваних 6 грудня
фото: The Guardian

Активісти також закликали до створення Палати народу для справедливого оподаткування багатих

6 грудня в Лондонському Тауері група протестувальників з організації Take Back Power закидала їжею вітрину з королівськими коштовностями. Про це повідомляє The Guardian, пише «Главком».

Активісти кидали заварний крем та яблучний крамбл, висловлюючи протест проти соціальної нерівності у Великій Британії. На відео, яке оприлюднили учасники акції, чутно вигуки: «Демократія зруйнована» і «Велика Британія зруйнована».

Заявляючи про необхідність відновлення демократії та боротьби з нерівністю, протестувальники підкреслили, що мільярдери купують політичний вплив, а бездомні помирають на вулицях. Вони також закликали до створення Палати народу для справедливого оподаткування багатих.

Поліція затримала чотирьох підозрюваних 6 грудня, а Лондонський Тауер був частково закритий під час розслідування інциденту.

Нагадаємо, 1 грудня у Болгарії відбулися масові протести проти урядового бюджету на 2026 рік. Акції відбулися у Софії та інших великих містах країни, учасники вимагають зупинити податкове навантаження та захистити соціальні програми.

Теги: протест Велика Британія активісти

