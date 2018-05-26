Литва отримала подарунок від Грузії – нову назву

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Тепер Литву у Грузії називатимуть Лієтувою

У грузинській мові для Литви затвердили нову назву. Тепер там називатимуть цю країну Лієтувою. Рішення про перейменування першою затвердила Литва, пише Georgia Today.

11 травня рекомендацію називати Литву Лієтувою озвучив і департамент державної мови Грузії.

«Лієтува точніше відображає вимову назви країни литовською мовою», – пояснив грузинський прем'єр Георгій Квірикашвілі.

У Грузії зазначають, що обидва рішення надзвичайно символічні, оскільки в цьому році Литва святкує 100-річчя відновлення своєї державності, а Грузія відзначає 100-річчя створення першої демократичної республіки.

Наголошується, що Грузія і Литва – російськомовні варіанти назв, від яких країни відмовляються.

Також повідомляється, що президент Литви Даля Грибаускайте прибула в Тбілісі, де візьме участь у святкуванні Дня незалежності країни, який відзначають 26 травня.

5 квітня Литовська державна мовна комісія ухвалила вживати назву Сакартвело нарівні із Грузією.

Джерело: Укрінформ