  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Литва отримала подарунок від Грузії – нову назву

    • Розсилка
    Литва отримала подарунок від Грузії – нову назву

    Тепер Литву у Грузії називатимуть Лієтувою

    У грузинській мові для Литви затвердили нову назву. Тепер там називатимуть цю країну Лієтувою. Рішення про перейменування першою затвердила Литва, пише Georgia Today.

    11 травня рекомендацію називати Литву Лієтувою озвучив і департамент державної мови Грузії.

    «Лієтува точніше відображає вимову назви країни литовською мовою», – пояснив грузинський прем'єр Георгій Квірикашвілі.

    У Грузії зазначають, що обидва рішення надзвичайно символічні, оскільки в цьому році Литва святкує 100-річчя відновлення своєї державності, а Грузія відзначає 100-річчя створення першої демократичної республіки.

    Наголошується, що Грузія і Литва – російськомовні варіанти назв, від яких країни відмовляються.

    Також повідомляється, що президент Литви Даля Грибаускайте прибула в Тбілісі, де візьме участь у святкуванні Дня незалежності країни, який відзначають 26 травня.

    5 квітня Литовська державна мовна комісія ухвалила вживати назву Сакартвело нарівні із Грузією.

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    Грузія Литва
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ