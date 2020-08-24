Лукашенко пригрозив вчителям, які не поділяють його ідеологію
У школах країни не повинно бути вчителів, які не поділяють державну ідеологію, - президент Білорусі
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у школах країни не повинно бути вчителів, які не поділяють державну ідеологію. Про це він сказав в понеділок, приймаючи з доповіддю міністра освіти Ігоря Карпенка, повідомляє БЕЛТА
Лукашенко зазначив, що в Білорусі державна освіта, державні школи, державна ідеологія.
«І ті, хто хочуть слідувати цим принципам, будь ласка, ласкаво просимо: йдіть викладайте, вчіть, працюйте. Ті, хто не хоче, значить, вони в школі бути не повинні. Це треба говорити прямо, відверто і чесно», - пригрозив президент освітянам.
Лукашенко додав, що «захищатиме вчителів від усяких нападок».
«Ми це вже почали робити, притому робимо дуже активно і дуже жорстко припиняємо всякі наїзди, накати на вчителів, лікарів», - сказав він.
Водночас Лукашенко додав, «якщо хтось перекинувся в інший табір, нам теж треба з ними розбиратися».
Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розказав, чому зміцнення позицій Росії у Білорусі не відповідає інтересам України.
Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.
До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.
Також у Києві активісти також утворили у Києві живий ланцюг солідарності з білоруським народом.
Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.
Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).
Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.
Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.
До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.