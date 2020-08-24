Лукашенко пригрозив вчителям, які не поділяють його ідеологію



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Якщо хтось перекинувся в інший табір, нам треба з ними розбиратися, - Лукашенко

У школах країни не повинно бути вчителів, які не поділяють державну ідеологію, - президент Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у школах країни не повинно бути вчителів, які не поділяють державну ідеологію. Про це він сказав в понеділок, приймаючи з доповіддю міністра освіти Ігоря Карпенка, повідомляє БЕЛТА

Лукашенко зазначив, що в Білорусі державна освіта, державні школи, державна ідеологія.

«І ті, хто хочуть слідувати цим принципам, будь ласка, ласкаво просимо: йдіть викладайте, вчіть, працюйте. Ті, хто не хоче, значить, вони в школі бути не повинні. Це треба говорити прямо, відверто і чесно», - пригрозив президент освітянам.

Лукашенко додав, що «захищатиме вчителів від усяких нападок».

«Ми це вже почали робити, притому робимо дуже активно і дуже жорстко припиняємо всякі наїзди, накати на вчителів, лікарів», - сказав він.

Водночас Лукашенко додав, «якщо хтось перекинувся в інший табір, нам теж треба з ними розбиратися».

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розказав, чому зміцнення позицій Росії у Білорусі не відповідає інтересам України.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

Також у Києві активісти також утворили у Києві живий ланцюг солідарності з білоруським народом.

Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.



