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    У світі

    Лукашенко пригрозив вчителям, які не поділяють його ідеологію

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    Якщо хтось перекинувся в інший табір, нам треба з ними розбиратися, - Лукашенко - Лукашенко пригрозив вчителям, які не поділяють його ідеологію
    Якщо хтось перекинувся в інший табір, нам треба з ними розбиратися, - Лукашенко

    У школах країни не повинно бути вчителів, які не поділяють державну ідеологію, - президент Білорусі

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у школах країни не повинно бути вчителів, які не поділяють державну ідеологію. Про це він сказав в понеділок, приймаючи з доповіддю міністра освіти Ігоря Карпенка, повідомляє БЕЛТА

    Лукашенко зазначив, що в Білорусі державна освіта, державні школи, державна ідеологія.

    «І ті, хто хочуть слідувати цим принципам, будь ласка, ласкаво просимо: йдіть викладайте, вчіть, працюйте. Ті, хто не хоче, значить, вони в школі бути не повинні. Це треба говорити прямо, відверто і чесно», - пригрозив президент освітянам.

    Лукашенко додав, що «захищатиме вчителів від усяких нападок».

    «Ми це вже почали робити, притому робимо дуже активно і дуже жорстко припиняємо всякі наїзди, накати на вчителів, лікарів», - сказав він.

    Водночас Лукашенко додав, «якщо хтось перекинувся в інший табір, нам теж треба з ними розбиратися».

    Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розказав, чому зміцнення позицій Росії у Білорусі не відповідає інтересам України.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

    До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

    Також у Києві активісти також утворили у Києві живий ланцюг солідарності з білоруським народом. 

    Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

    Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

    Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

    Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

    До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.

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