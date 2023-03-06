Люди, що вціліли під час землетрусів у Туреччині, живуть у вагонах потягів (фото)

Близько тисячі людей що постраждали від руйнівних землетрусів вже місяць мешкають у вагонах потягів на залізничній станції міста Іскандерун

Турецька влада відчайдушно намагається знайти житло для понад 1,5 мільйонів людей, які залишилися без даху над головою після потужних землетрусів у лютому. Ті, хто вижив, вимушено живуть в наметах, будинках-контейнерах, курортних готелях і навіть вагонах на залізничній станції в Іскендеруні, портовому місті в провінції Хатай, яке теж сильно постраждало внаслідок землетрусів. Про це пише видання Reuters.

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Залізнична станція Іскендерун відкрита, але дві колії забиті вагонами, у яких перебувають до тисячі вцілілих під час землетрусів. Ті, хто прибув першими, зайняли спальні вагони, а решта сплять сидячи, на нерозкладених кріслах.

Покійний чоловік Сабріє Каран працював у турецькій національній залізничній компанії, а її дочка Нехір виросла, їздячи на потягах. Після того, як потужні землетруси вразили Туреччину і пошкодили її будинок, вони з Нехір тимчасов переїхали в потяг. «Ми ніколи не думали, що будемо жити тут», – сказала Сабріє, яка останні 18 днів ділила двомісне спальне купе із своєю донькою. «Зазвичай подорожувати потягом – одне задоволення. Але зараз все по-іншому»,– говорить вона.

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Шенгюль Куртаріджі разом із сином та чоловіком уже місяць живе у вагоні із сидячими місцями. Жінка зізналася, що до цього ніколи не подорожувала потягом. За її словами, дахом для сім'ї Куртаріджі після землетрусу вже місяць служить вагон пасажирського поїзда. «Ми переселилися в поїзд на ранок після землетрусу. Жити тут важко, але все краще ніж на холоді, на вулиці», – каже жінка.

Інший житель Хатая Йилмаз Джуджук повідомив, що переїхав у вагон разом із дружиною, дружиною та онуками за два дні після лиха. «Потяг – безпечніше місце. Ми не переживаємо як удома. Дякую державі за підтримку. Жодних проблем із харчуванням немає», – зазначив Джуджук.

Як переконує решта мешканців вагонів у холодні ночі у вагоні дійсно лише трохи тепліше, ніж у наметі. Постраждалі проводять усередині щонайменше 18 годин на добу, виходячи лише для того, щоб зробити короткі прогулянки станцією та вишикуватися в чергу на сніданок і вечерю, які надають волонтери.

Кількість загиблих внаслідок руйнівних землетрусів на півдні та південному сході Туреччини перевищила 45 тис. осіб. Президент Реджеп Тайїп Ердоган оголосив у Туреччині загальнонаціональну жалобу за жертвами стихійного лиха.

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Руйнівний землетрус відчули і в сусідніх країнах, зокрема, в Сирії, Лівані, ТРСК, грецькому Кіпрі та Іраку.

Нагадаємо, після землетрусів у Туреччині обвалилося або було серйозно пошкоджено понад 160 00 будівель, що викликало питання про те, чи не посилили наслідки стихійного лиха людські помилки. Турецькі правоохоронні органи розпочали розслідування щодо 997 людей, причетних до будівництва обвалених під час землетрусів будівель. Серед них 247 вже заарештовано.