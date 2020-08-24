МЗС України про події в Білорусі: Не можна прокладати дорогу вперед кийками



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У МЗС України прокоментували протести в Білорусі

Українська дипломатія «розуміє емоційну перевантаженість» колег з білоруського МЗС, але радить не відкидати цінних дружніх порад

У МЗС Україні порадили керівництву Білорусі відмовитися від насильства, тому що це шлях в нікуди.

Позицію МЗС у зв'язку з ситуацією в Білорусі оприлюднила прессекретарка відомства Катерина Зеленко.

«Для нас Білорусь – сусідня держава, з якою ми завжди прагнули і прагнемо дружніх відносин. Досвід Української Революції Гідності вчить саме тому, що не слухати думку суспільства і порад друзів, а натомість прокладати собі шлях вперед кийками – це шлях в нікуди», – зазначила Зеленко.

Від імені українського зовнішньополітичного відомства вона побажала Білорусі гідно пройти всі випробування, зміцнити свою незалежність і демократію.

Зеленко наголосила, що українська дипломатія розуміє емоційну перевантаженість колег з білоруського МЗС, але радить не відкидати цінних дружніх порад.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

Також у Києві активісти також утворили у Києві живий ланцюг солідарності з білоруським народом.

Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.