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    Лукашенко скасував у Білорусі «податок на дармоїдство»

    У новий Декрет не ввійшли норми про стягування з працездатних непрацюючих громадян збору на фінансування державних витрат
    Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав декрет, який скасовує так званий податок на дармоїдів.  Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави. «У новий Декрет не ввійшли норми про стягування з працездатних непрацюючих громадян збору на фінансування державних витрат. При цьому особи, що раніше визнавалися
    • Сьогодні, 04:31
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    Президент Білорусі Олександр Лукашенко&nbsp;
    Президент Білорусі Олександр Лукашенко 

    У новий Декрет не ввійшли норми про стягування з працездатних непрацюючих громадян збору на фінансування державних витрат

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав декрет, який скасовує так званий податок на дармоїдів. 

    Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

    «У новий Декрет не ввійшли норми про стягування з працездатних непрацюючих громадян збору на фінансування державних витрат. При цьому особи, що раніше визнавалися платниками цього збору, звільнені від його сплати», - йдеться в документі.

    Водночас уточнюється, що з 1 січня 2019 року непрацюючі громадяни будуть в повному обсязі оплачувати субсидовані державою послуги, але можуть бути звільнені від цього при важкій життєвій ситуації.

    До слова, 24 січня у Білорусі заблокували доступ до незалежного сайту «Хартыя-97».

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