Мадуро запропонував провести дострокові парламентські вибори



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Ніколас Мадуро

Вибори до Національної асамблеї Венесуели повинні були відбутися у 2020 році

Президент Венесуели Ніколас Мадуро запропонував провести дострокові вибори до Національної асамблеї, яка є парламентом країни.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Як повідомляється, провести дострокові парламентські вибори Мадуро запропонував під час виступу перед своїми прибічниками.

Проте рішення про проведення дострокових виборів в парламент повинна ухвалити проурядова Національна конституційна асамблея.

Зазначається, що вибори до Національної асамблеї Венесуели повинні були відбутися у 2020 році.

Цю пропозицію Мадуро висунув напередодні дедлайну, який низка європейських країн, зокрема й Німеччина, поставила йому для оголошення у країні нових президентських виборів. В іншому випадку 3 лютого вони пообіцяли визнати президентом Венесуели опозиційного лідера, голову Національної асамблеї Хауна Гуайдо.

Нагадаємо, віце-президент США Майк Пенс, виступаючи в Майамі (штат Флорида) перед емігрантами з Венесуели, закликав «покласти край диктатурі Ніколаса Мадуро».

Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до конституції країни.