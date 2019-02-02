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    У світі

    Мадуро запропонував провести дострокові парламентські вибори

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    Ніколас Мадуро - Мадуро запропонував провести дострокові парламентські вибори
    Ніколас Мадуро

    Вибори до Національної асамблеї Венесуели повинні були відбутися у 2020 році

    Президент Венесуели Ніколас Мадуро запропонував провести дострокові вибори до Національної асамблеї, яка є парламентом країни.

    Про це повідомляє агентство Associated Press.

    Як повідомляється, провести дострокові парламентські вибори Мадуро запропонував під час виступу перед своїми прибічниками.

    Проте рішення про проведення дострокових виборів в парламент повинна ухвалити проурядова Національна конституційна асамблея.

    Зазначається, що вибори до Національної асамблеї Венесуели повинні були відбутися у 2020 році.

    Цю пропозицію Мадуро висунув напередодні дедлайну, який низка європейських країн, зокрема й Німеччина, поставила йому для оголошення у країні нових президентських виборів. В іншому випадку 3 лютого вони пообіцяли визнати президентом Венесуели опозиційного лідера, голову Національної асамблеї Хауна Гуайдо.

    Нагадаємо, віце-президент США Майк Пенс, виступаючи в Майамі (штат Флорида) перед емігрантами з Венесуели, закликав «покласти край диктатурі Ніколаса Мадуро».

    Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до конституції країни.

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