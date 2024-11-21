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НАТО взялось посилено контролювати підводну інфраструктуру Балтійського моря

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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НАТО взялось посилено контролювати підводну інфраструктуру Балтійського моря
НАТО вестиме посилений контроль за тим, що відбувається на дні Балтійсього моря
фото: НАТО

НАТО стежитиме за підводною інфраструктурою Балтійського моря з Фінляндії

НАТО з грудня почне моніторити підводну інфраструктуру Балтійського моря на базі морського центру альянсу, який створений у Фінляндії. Про це пише газета Helsingin Sanomat.

«Норвезький командувач Пол Братбак представив модель роботи центру CUI (морський центр НАТО з безпеки критичної підводної інфраструктури, – «Главком») фінським та міжнародним ЗМІ в Турку. Він підкреслив, що робота центру на початковій стадії, оскільки він розпочав свою роботу лише у травні», – йдеться у матеріалі.

Як зазначає видання, моніторинг підводної інфраструктури здійснюватиметься за допомогою програмного забезпечення, яке поєднує дані автоматичної ідентифікаційної системи (AIS), яка записує інформацію про місцезнаходження суден, знімки з супутників та датчики трубопроводів. Датчики розміщуються на нафто- та газопроводах, на кабелях зв'язку їх немає, додає газета.

За словами норвезького командувача морського центру НАТО, перша версія програмного забезпечення буде доступна в грудні.

Фінські військово-морські сили уточнили, що презентація програмного забезпечення захисту підводної інфраструктури не пов'язана з пошкодженнями кабелів зв'язку в Балтійському морі, повідомляє видання.

Нагадаємо, фінська компанія-оператор Cinia Oy у понеділок повідомила, що у підводному телекомунікаційному кабелі між Фінляндією та Німеччиною C-Lion1 виявлено несправність, кабель виведений з ладу. Німеччина та Фінляндія пізніше заявили, що стурбовані пошкодженням підводного кабелю зв'язку, що проходить між цими двома країнами в Балтійському морі, а також ведеться ретельне розслідування.

Пізніше литовські та шведські ЗМІ повідомили, що підводний комунікаційний кабель між Швецією та Литвою також був пошкоджений, шведська влада веде розслідування.

До слова, китайським судном, яке підозрюють у пошкодженні двох підводних кабелів у Балтійському морі, керував громадянин Росії. 

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Теги: Німеччина Фінляндія розслідування модель робота влада

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