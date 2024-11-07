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Уряд Німеччини вирішив поновити військовий облік

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Уряд Німеччини вирішив поновити військовий облік
У міноборони ФРН наголошують, що новації не означають повернення призову
фото: Anna Deschke, WDR

Бундесвер розраховує запросити близько 10 тис. чоловіків на добровільну військову службу та зробити її привабливою 

Уряд Німеччини на своєму засіданні у середу схвалив нові правові засади військової служби. Як повідомила пресслужба міністерства оборони ФРН, рішення ухвалили на тлі відчутного дефіциту кадрів у Бундесвері та зростання безпекових загроз.

Зазначається, що рішення німецього уряду стосується і модернізації військового обліку чоловіків, 

У повідомленні зазначили, що зважаючи на значне посилення загрозливої ​​ситуації в Європі внаслідок загарбницької війни Росії проти України, Бундесвер ще більше зосередиться на національній обороні та обороні Північноатлантичного альянсу.

«Часи змінюються, перед Німеччиною стоїть завдання забезпечити свій мир і мати можливість діяти під час кризи», – зазначили в міністерстві.

Схвалений урядом проєкт передбачає, що замість нинішньої добровільної військової служби як особливого громадянського обов’язку у Німеччині буде запроваджена «нова військова служба».

Метою є збільшити кількість «доступних» резервістів у визначені терміни. Зробити це планують за допомогою модернізації військового обліку.

Усі чоловіки будуть зобов’язані надавати органам реєстрації свої дані в формі онлайн-анкети, зокрема, відповісти на запитання щодо бажання та здатності проходити військову службу, в іншому разі їм загрожуватиме штраф. Жінки не будуть зобов’язані заповнювати такі анкети, але можуть це зробити за бажання.

Усіх, хто погодиться проходити військову службу, запросять на «оцінку» і визначать, де людина може бути найбільш корисна. При цьому наголошується, що це не означає, що кандидат обов’язково проходитиме військову службу.

Таким чином Бундесвер розраховує запросити близько 10 тис. чоловіків на добровільну військову службу та зробити її привабливою. Нова військова служба має тривати від 6 до 23 місяців, вибрати зручний для себе термін кожен зможе сам.

У міноборони ФРН наголошують, що новації не означають повернення призову. Резервісти повинні будуть зібратися в «надзвичайній ситуації». Нововведення не замінить собою інші види служби, зокрема, на професійній основі, за контрактом тощо.

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц відкинув можливість запрошення України в НАТО, яка є першим пунктом «плану перемоги», сказавши, що це питання не стоїть на порядку денному. Про це він сказав в інтерв’ю ZDF. Шольц нагадав, що НАТО ухвалило рішення стосовно перспектив вступу України на самітах у Вільнюсі та Вашингтоні, й, на його думку, «наразі немає потреби в якихось нових рішеннях за межами цього».

Також Шольц відкинув ключові пункти плану перемоги Володимира Зеленського через побоювання подальшої ескалації війни. Він заявив, що ніщо не змінить його рішення відмовити Києву в постачанні крилатих ракет Taurus. Також канцлер Німеччини має намір блокувати швидке запрошення України в НАТО. Він послався на резолюції останнього саміту НАТО у Вашингтоні, коли альянс так і не схилився на користь запрошення (проти цього виступали США і Німеччина).

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Теги: Німеччина Міноборони штраф військовозобов'язаний

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