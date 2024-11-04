Німеччину чекає суттєве підвищення цін

Високі витрати на життя в найбільшій економіці Європи підживлюють вимоги щодо підвищення заробітної плати

Компанії німецької промисловості, роздрібної торгівлі та корпоративних послуг планують підвищення цін, в результаті чого інфляція наблизиться до цільового показника Європейського центрального банку у 2%. Про це повідомляє Reuters.

Індекс цінових очікувань економічного інституту Ifo зріс до 15,9 у жовтні з 14,1 пункту у вересні. «У найближчі місяці рівень інфляції повинен знову дещо прискоритися і досягти позначки Європейського центрального банку у 2%», – заявив Саша Мерле з Ifo.

Плани роздрібних торговців підвищити ціни відіграють помітну роль в інфляції: індикатор у цьому секторі зріс до 21,4 з 19,1 пункту, повідомляє Ifo.

Високі витрати на життя в найбільшій економіці Європи підживлюють вимоги щодо підвищення заробітної плати. У вівторок почалася хвиля страйків, організованих інженерами-електриками та металообробниками.

Очікується, що після падіння нижче цільового показника ЄЦБ німецька інфляція знову зросте до 2,1% у жовтні.

До слова, Мінфін ФРН опублікував оновлену статистику про те, скільки заробляють громадяни країни у 2024 році. З'ясувалося, що «нормальний» заробіток, тобто трохи вищий за середній, становить зараз 3444-3811 євро на місяць без урахування відрахувань та податків.