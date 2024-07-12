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У Херсонській області рибалки влучили в російський дрон рибою (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Херсонській області рибалки влучили в російський дрон рибою (відео)
Російський безпілотник після зіткнення з рибою на мить втратив керування
скріншот з відео

Російський безпілотник після зіткнення з рибою на мить втратив керування

Херсонські рибалки кидком рибини майже збили російський квадрокоптер. Курйозне відео поширив у соцмереж Telegram-канал Karymat.

Зокрема, випадок з російським квадрокоптером стався у Херсонській області.

Росіяни спостерігали за рибальським човном з дрона. Втім, рибалки не розгубилися та запустили у ворожий дрон рибину.

Російський безпілотник після зіткнення з рибою на мить втратив керування та ледь не звалився у воду.

Нагадаємо, українські оператори безпілотних літальних апаратів покращують свої можливості перехоплення російських безпілотників дальнього радіусу дії в повітрі. Ці технологічні інновації можуть дозволити українським силам послабити тиск на засоби ППО малої та середньої дальності, якщо вони будуть успішно застосовані в широких масштабах.

Як повідомлялося, поширення нових бойових технологій в «епоху війни дронів» підриває усталену ієрархію світової оборонної промисловості, в якій десятиліттями домінують великі гравці.

Читайте також: Дрони лише почали змінювати війну. Що на нас чекає
Теги: Херсонщина рибальство риба дрон безпілотник окупанти

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