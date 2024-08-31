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Біля берегів Норвегії помер знаменитий російський кит-шпигун

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Біля берегів Норвегії помер знаменитий російський кит-шпигун
Кит був навчений слідувати за кораблями
фото з відкритих джерел

Фахівці зазначають, що напередодні Хвалдіміра бачили у гарному стані

У водах Норвегії знайшли мертвим білугу на прізвисько Хвалдімір. Раніше припускали, що Росія навчала його шпигувати, але тварина утекла на волю. Про це повідомляє норвезький мовник NRK.

Фахівці зазначають, що напередодні Хвалдіміра бачили у гарному стані. Рятувальник Даг Анфіндсен спостерігав здалеку за китом також о 12 годині 31 серпня. Хвалдімір пірнав та виринав із води.

Та близько 14:30 у порту міста Ставангер сповістили, що кит лежить на воді в гавані Рісавіка. Незабаром кита підняли з моря на сушу.

Журналісти опублікували фото, на якому видно, як кран кладе білугу до кузова вантажівки.

Біля берегів Норвегії помер знаменитий російський кит-шпигун фото 1

Причина смерті поки що незрозуміла. Ззовні кит цілий. Тепер його відправлять на розтин.

Прізвисько Хвалдімір – це каламбур норвезького слова hval (кит) та імені російського диктатора Володимира Путіна.

Знаменитого кита вперше виявили у 2019 році рибалки в норвезькому районі Фіннмарк.

Тоді місцева преса припускала, що ссавець навчений шпигувати, оскільки на ньому був нашийник із кріпленнями для відеокамер. Нашийник містив напис «Спорядження Петербург 2019». Інші вважали, що він кит-терапевт. Припускалося, що тварина змогла утекти від росіян.

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Теги: росія вантажівки тварини шпигун

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