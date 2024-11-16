Кріштіану Роналду побив рекорд за перемогами у складі збірної

Перший тайм гри пройшов без голів, проте у другому команди забили аж шість голів

Гравець збірної Португалії Кріштіану Роналду побив рекорд за перемогами у складі національної команди. Сталося це у п'ятому турі Ліги націй 2024/25 проти Польщі.

У грі групи A1 зустрічалися достроковий учасник плейоф Португалія та збірна Польщі, яка з одною перемогою посідала третє місце у квартеті, але ще зберігала шанси на вихід у чвертьфінал змагань. У першій грі проти Польщі Кріштіану повторив досягнення Рамоса за перемогами у складі збірної, який здобув 131 перемогу за Іспанію.

Перший тайм гри пройшов без голів, проте у другому команди забили аж шість голів. На дубль Кріштіану Роналду, зокрема гол через себе, та м'ячі Рафеаля Леау, Бруно Фернандеша та Педру Нету Польща відповіла лише одного разу, тому Португалія розгромила суперників із рахунком 5:1.

Нагадаємо, що у суботу, 16 листопада, збірна України проведе свій п'ятий матч у групі В1 Ліги націй-2024/2025 – наша команда зіграє поєдинок проти Грузії.