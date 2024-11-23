Майже чверть британців живуть на межі бідності: дані офіційного звіту

На сьогодні 16 млн. британців у країні живуть в умовах бідності

Майже третина дітей та чверть дорослих у Великій Британії живуть за межею бідності. Про це свідчить звіт британської Комісії із соціальних показників (SMC). Автори документа зазначають, що рівень бідності в країні досяг рекордних значень за все ХХІ століття. Починаючи з 2019 року, криза, викликана зростанням вартості життя, посилила ситуацію, торкнувшись додатково 2,1 млн британців.

На сьогодні 16 млн. британців у країні живуть в умовах бідності. Серед них 5,2 млн – діти, 9,2 млн – дорослі працездатного віку та 1,5 млн – пенсіонери. Це означає, що кожен четвертий мешканець країни (24%) вважається бідним.

Особливо сильно криза відбилася на дітях. Згідно зі звітом, у 2022/23 навчальному році понад третину неповнолітніх (36%) перебували у бідності – на п'ять відсоткових пунктів більше, ніж у 2019/20 навчальному році. Це робить дітей найуразливішою віковою групою.

Комісія визначає бідність як брак ресурсів задоволення поточних матеріальних потреб. Основний показник бідності зосереджений на оцінці того, чи достатньо в людини матеріальних ресурсів на даний момент на покриття його безпосередніх потреб.

До слова, Велика Британія запровадила нові санкції проти десяти фізичних та юридичних осіб РФ, причетних до незаконної депортації українських дітей. Як зазначає британське міністерство закордонних справ, понад 19 500 українських дітей були примусово передані або депортовані російською владою до РФ та на тимчасово окуповані території України.