Велика Британія частково призупиняє продаж зброї Ізраїлю

Глава МЗС Девід Леммі зазначив, що близько 30 з 350 ліцензій будуть призупинені

Рішення було прийнято після перегляду експортних ліцензій на британську зброю

Влада Великої Британії призупиняє дію деяких ліцензій на продаж зброї Ізраїлю через ризик можливості її використання із порушенням норм міжнародного права. Про це заявив очільник британського МЗС Девід Леммі, пише Sky News.

За словами Леммі, це рішення було ухвалене після перегляду ліцензій на експорт британської зброї, під час якого було виявлено «очевидний ризик» того, що озброєння може бути використане із «серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права».

Глава зовнішньополітичного відомства уточнив, що дію приблизно 30 із 350 ліцензій буде призупинено, зауваживши, що «це не ембарго на постачання зброї».

«Поставши перед таким конфліктом, як цей (війна в секторі Гази. – Ред.), уряд зобов'язаний переглянути британські експортні ліцензії. Це не повна заборона, це не ембарго на постачання зброї», – наголосив британський посадовець.

Доповнення

Зазначається, що Британія безпосередньо не постачає зброю Ізраїлю, але надає британським компаніям експортні ліцензії на її продаж.

Нагадаємо, між Ізраїлем та ХАМАСом буде оголошене триденне перемирʼя, що дозволить провести щеплення проти поліомієліту на території Гази.

До відома, 1 вересня десятки тисяч ізраїльтян вийшли на вулиці після того, як у Секторі Гази знайшли мертвими ще шістьох заручників. Ці протести стали найбільшою подібною демонстрацією за 11 місяців війни