Велика Британія створить «постійну армію» поліцейських: причина

«У нас буде постійна армія спеціалізованих офіцерів для виконання громадських обов'язків, так що у нас буде достатньо офіцерів, щоб впоратися з цим там, де це необхідно», – Кір Стармер

У Великій Британії буде створено «постійну армію» поліцейських для боротьби із заворушеннями. Про це повідомляє прем’єр-міністр країни Кір Стармер, пише The Guardian.

«У нас буде постійна армія спеціалізованих офіцерів для виконання громадських обов'язків, так що у нас буде достатньо офіцерів, щоб впоратися з цим там, де це необхідно», – заявив Стармер.

Прем’єр-міністр зауважив, що вже було сотні арештів. До того ж він застеріг від незаконної діяльності в Інтернеті.

«Я абсолютно чітко дав зрозуміти, що кримінальний закон застосовується як в Інтернеті, так і в офлайні. Якою б не була видима мотивація, це не протест, це чисте насильство, і ми не потерпимо нападів на мечеті або наші мусульманські громади», – зазначив Кір Стармер.

Нагадаємо, що у Великій Британії відбулися десятки мітингів ультраправих рухів, проти них виходили контракції. Низка демонстрацій обернулися сутичками та підпалами, майже 100 людей затримали.

Демонстрації по всій країні спричинила смерть трьох дівчаток в англійському місті Саутпорт. За даними поліції, 17-річний хлопець з села Бенкс у графстві Ланкашир з ножем напав на студію, де відбувався тематичний урок з танців і йоги для дітей у стилі попспівачки Тейлор Свіфт. У результаті нападу троє дівчат віком 6, 7 та 9 років загинули. Ще 11 дітей і двоє дорослих отримали ножові поранення, більшість з них – у важкому стані.

Також прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звернувся до народу у зв’язку з хвилею заворушень у його країні. Він закликав мітингувальників зупинитися та пообіцяв суворо покарати учасників протестів.