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Велика Британія прискорює розробку гіперзвукової ракети

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Велика Британія прискорює розробку гіперзвукової ракети
Нова британська ракета досягатиме швидкості понад 5 Махів
фото: UK Defence Journal

Сполучене Королівство прискорює свої зусилля з розробки власної гіперзвукової ракети, прагнучи йти в ногу з глобальними державами, такими як Китай, Росія та США

Велика Британія планує витратити на розробку гіперзвукової ракети один мільярд фунтів стерлінгів. Про це пише UK Defence Journal.

Британія ще минулого року започаткувала проєкт гіперзвукового озброєння, у планах – введення в експлуатацію у 2030 році. Проте зараз ця мета уже набула конкретики.

Зокрема Велика Британія планує зосередити більше зусиль на створенні новітнього озброєння, щоб наздогнати такі країни, як США, Китай чи РФ – йдеться про пришвидшення реалізації програми гіперзвукової ракети власного виробництва, яку створюють у рамках ширшої стратегії з укріплення обороноздатності країни.

Британці мають амбітну мету ввести в експлуатацію нове озброєння у 2030 році. Станом на сьогодні відомо про започаткування програмної групи під назвою Team Hypersonics, яка і буде відповідати за розвиток гіперзвукового потенціалу Великої Британії.

UK Defence Journal зазначає, що ця програмна група об’єднує як представників оборонного відомства, так і оборонно-промислового комплексу та науковців.

«Грунтуючись на попередніх дослідженнях і розробках, Міністерство оборони створило програмну групу – Team Hypersonics (Велика Британія) – для об’єднання Міністерства оборони, промисловості та академічних кіл щодо розробки суверенних гіперзвукових можливостей», – пояснив план державний міністр у Міністерстві оборони лорд Коукер.

Звичайно, що основним напрямком розробки стане так звана програма Hypersonic Technologies and Capability Development Framework (HTCDF), йдеться про поетапну розробку гіперзвукової ракети, виділені на ініціативу кошти наразі становлять 1 млрд фунтів стерлінгів (близько $1,29 млрд).

Загалом до проєкту залучено 90 учасників – це як оборонні підрядники, так й інші різні підприємства, а також академічні установи.

«Очікується, що британська гіперзвукова ракета досягатиме швидкості понад 5 Махів – у п’ять разів перевищує швидкість звуку – що дозволить їй потенційно уникати сучасних систем протиповітряної оборони завдяки своїй швидкості та маневреності. Ця подія розглядається як вирішальна для збереження стратегічного стримування Сполученого Королівства в умовах дедалі більшої конкуренції в глобальній безпеці», – пише UK Defence Journal.

Загалом через чутливість програми в оборонному відомстві Великої Британії не розголошують деталей про цей проєкт.

Лорд Коукер лише зазначив, що випробування ключових технологій, таких як нова гіперзвукова силова установка, вже тривають. «З цими механізмами тривають випробування критично важливих технологій ракетної підсистеми, розроблених і виготовлених державою, включаючи систему гіперзвукового двигуна», – сказав він.

Зокрема оголошено кілька тендерів для подальшого розвитку цих технологій, що відкриває шлях до технічних тестів і, зрештою, до повністю працездатної ракети. Також поки що невідомо, яку саме пускову платформу будуть використовувати для гіперзвукової ракети, але розглядають варіанти запуску як з наземної системи, так і з винищувачів чи кораблів.

Нагадаємо, на Міністерство оборони Великої Британії очікує серйозне урізання лейбористським урядом бюджетних коштів, які виділяються на модернізацію армії. Службовцям повідомили, що бюджетні кошти, розраховані на науково-технологічний розвиток (збройних сил, – «Главком»), очікує скорочення на приблизно 20% цього фінансового року, що становитиме сотні мільйонів фунтів.

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Теги: міністр Велика Британія ракета озброєння

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