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Франція та Велика Британія дозволили Україні бити по Росії ракетами Storm Shadow – Le Figaro

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Франція та Велика Британія дозволили Україні бити по Росії ракетами Storm Shadow – Le Figaro
Французи і британці дозволили Україні завдати удару вглиб російської території
фото з відкритих джерел

Рішення знаменує собою серйозну зміну в способі проведення українських операцій

Франція та Велика Британія дозволили Україні завдати удару вглиб російської території за допомогою своїх ракет Scalp/Storm Shadow. Про це пише Le Figaro.

Про ухвалення такого рішення стало відомо після того, як з'явилася інформація про те, що президент США Джо Байден дозволив використання Україною американських ракет великої дальності для ударів усередині Росії.

Видання не наводить інших подробиць, а також джерел інформації.

Загалом матеріал присвячено дозволу президента США Джо Байдена українським військам завдавати ударів углиб території РФ за допомогою американських ракет Atacms.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін відхилив прохання президента України Володимира Зеленського про пріорітетне постачання Україні американських Atacms.

Також повідомлялося, розвідка США та Пентагон вважають, що дозвіл Україні завдавати дальніх ударів по території РФ принесе Києву більше проблем, ніж переваг.

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Теги: Ллойд Остін Пентагон президент Велика Британія міністр розвідка

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