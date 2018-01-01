Макрон очікує скорого підписання контракту на постачання літаків Airbus до КНР

Вартість контракту має складати 18 млрд доларів

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що очікує дуже швидкого завершення роботи над контрактом щодо постачання У КНР 184 літаків Airbus A320. Про це було домовлено під час другої зустрічі із Сі Цзіньпіном у рамках візиту французького президента до Пекіна. Ціна контракту має складати 18 млрд доларів. Виконання контракту має бути



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Президент Франції Еммануель Макрон

Вартість контракту має складати 18 млрд доларів

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що очікує дуже швидкого завершення роботи над контрактом щодо постачання У КНР 184 літаків Airbus A320. Про це було домовлено під час другої зустрічі із Сі Цзіньпіном у рамках візиту французького президента до Пекіна.

Ціна контракту має складати 18 млрд доларів. Виконання контракту має бути здійснене протягом 2019-2020 років.

Окрім того, Макрон сказав, що Франція має намір продавати на китайському ринку літаки A350 і A380. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Зазвичай КНР намагається рівномірно розподіляти закупівлі європейських і американських літаків. Під час візиту Дональда Трампа до Пекіну в листопаді 2017 року було домовлено про постачання до 300 літаків компанії Boeing.

У рамках візиту Сі Цзіньпіна до ФРН у липні 2017 року КНР заявила про намір отримати до 140 літаків Airbus. Напередодні візиту Макрона стало відомо про переговори із КНР щодо придбання іще щонайменше 100 літаків Airbus. Окрім того, дана компанія має збільшити кількість літаків моделі A320, які виробляються в Тяньцзіні, із чотирьох до шести до 2020 року