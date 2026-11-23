Далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України атакували нафтоперекачувальну станцію «Калейкіно» поблизу міста Альметьєвськ у російському Татарстані. Об'єкт розташований на відстані понад 1200 км від України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформацію СБУ.

За попередніми даними, внаслідок атаки на території станції спалахнула пожежа. Повідомляється про займання чотирьох резервуарів із нафтою, місткість кожного з яких становить 20 тис. кубометрів.

Нафтоперекачувальна станція «Калейкіно» є одним із ключових вузлів російської нафтотранспортної системи. Через неї проходять значні обсяги сировини, яку надалі спрямовують магістральними нафтопроводами та на нафтопереробні підприємства.

Зокрема, на станцію надходить нафта із Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкортостану. Тут її приймають, зберігають і змішують перед подальшим транспортуванням.

Ураження такого об'єкта може створити додаткові труднощі для російської нафтової галузі, зокрема ускладнити транспортування сировини та порушити логістичні маршрути її постачання.

У СБУ наголошують, що продовжують системно завдавати ударів по нафтовій інфраструктурі Росії. Метою таких операцій є послаблення нафтотранспортної та нафтопереробної галузей РФ, а також скорочення доходів російського бюджету, які Кремль використовує для фінансування війни проти України. Масштаби пошкоджень станції «Калейкіно» та можливі наслідки для її подальшої роботи наразі уточнюються.

Нагадаємо, у ніч проти 23 листопада стало відомо про атаку на нафтоперекачувальну станцію «Калейкіно» в російському Татарстані. За даними моніторингових пабліків, об'єкт, розташований приблизно за тисячу кілометрів від лінії фронту, зазнав удару безпілотників. Того ж ранку у російській Пермі спалахнула масштабна пожежа на території нафтопереробного заводу «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», який, за попередньою інформацією, також атакували дрони.