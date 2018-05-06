Макрон: вихід США з ядерної угоди з Іраном може спричинити війну
- Вчора, 23:59
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Макром вважає, що скасування угоди може відкрити скриньку Пандори
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вихід Сполучених Штатів з ядерної угоди з Іраном від 2015 року може призвести до війни.
Про це повідомляє ВВС.
«Ми можемо відкрити скриньку Пандори. Може початися війна. Я не думаю, що Дональд Трамп хоче війни», - заявив Макрон.
Під час візиту Макрона до США французький президент переконував Трампа не відмовлятися від цього договору. Такої ж позиції дотримуються Німеччина, Британія та ООН.
Президент Ірану Хасан Роугані у неділю заявив, що США «пошкодують про вихід з ядерної угоди 2015 року» і що «його країна підготувала плани реагування на будь-яке рішення президента США Дональда Трампа щодо цієї знакової угоди».
Трамп неодноразово погрожував вивести Сполучені Штати з ядерної угоди з Іраном, якщо європейські союзники не усунуть «страшні недоліки» цієї угоди до 12 травня.
За умовами досягнутої в 2015 році шістьма світовими державами та Іраном угоди в обмін на контроль за ядерною діяльністю Ірану міжнародна спільнота скасувала більшість санкцій щодо Тегерана. Однак Трамп вважає, що умови угоди не є достатньо суворими.