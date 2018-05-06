Макрон: вихід США з ядерної угоди з Іраном може спричинити війну

Макром вважає, що скасування угоди може відкрити скриньку Пандори

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вихід Сполучених Штатів з ядерної угоди з Іраном від 2015 року може призвести до війни. Про це повідомляє ВВС. «Ми можемо відкрити скриньку Пандори. Може початися війна. Я не думаю, що Дональд Трамп хоче війни», - заявив Макрон. Під час візиту Макрона до США французький



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Франції Еммануель Макрон

Макром вважає, що скасування угоди може відкрити скриньку Пандори

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вихід Сполучених Штатів з ядерної угоди з Іраном від 2015 року може призвести до війни.

Про це повідомляє ВВС.

«Ми можемо відкрити скриньку Пандори. Може початися війна. Я не думаю, що Дональд Трамп хоче війни», - заявив Макрон.

Під час візиту Макрона до США французький президент переконував Трампа не відмовлятися від цього договору. Такої ж позиції дотримуються Німеччина, Британія та ООН.

Президент Ірану Хасан Роугані у неділю заявив, що США «пошкодують про вихід з ядерної угоди 2015 року» і що «його країна підготувала плани реагування на будь-яке рішення президента США Дональда Трампа щодо цієї знакової угоди».

Трамп неодноразово погрожував вивести Сполучені Штати з ядерної угоди з Іраном, якщо європейські союзники не усунуть «страшні недоліки» цієї угоди до 12 травня.

За умовами досягнутої в 2015 році шістьма світовими державами та Іраном угоди в обмін на контроль за ядерною діяльністю Ірану міжнародна спільнота скасувала більшість санкцій щодо Тегерана. Однак Трамп вважає, що умови угоди не є достатньо суворими.