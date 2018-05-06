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    Макрон: вихід США з ядерної угоди з Іраном може спричинити війну

    Макром вважає, що скасування угоди може відкрити скриньку Пандори
    Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вихід Сполучених Штатів з ядерної угоди з Іраном від 2015 року може призвести до війни. Про це повідомляє ВВС. «Ми можемо відкрити скриньку Пандори. Може початися війна. Я не думаю, що Дональд Трамп хоче війни», - заявив Макрон. Під час візиту Макрона до США французький
    • Вчора, 23:59
    • Розсилка
    Президент Франції Еммануель Макрон
    Президент Франції Еммануель Макрон

    Макром вважає, що скасування угоди може відкрити скриньку Пандори

    Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вихід Сполучених Штатів з ядерної угоди з Іраном від 2015 року може призвести до війни.

    Про це повідомляє ВВС.

    «Ми можемо відкрити скриньку Пандори. Може початися війна. Я не думаю, що Дональд Трамп хоче війни», - заявив Макрон.

    Під час візиту Макрона до США французький президент переконував Трампа не відмовлятися від цього договору. Такої ж позиції дотримуються Німеччина, Британія та ООН.

    Президент Ірану Хасан Роугані у неділю заявив, що США «пошкодують про вихід з ядерної угоди 2015 року» і що «його країна підготувала плани реагування на будь-яке рішення президента США Дональда Трампа щодо цієї знакової угоди».

    Трамп неодноразово погрожував вивести Сполучені Штати з ядерної угоди з Іраном, якщо європейські союзники не усунуть «страшні недоліки» цієї угоди до 12 травня.

    За умовами досягнутої в 2015 році шістьма світовими державами та Іраном угоди в обмін на контроль за ядерною діяльністю Ірану міжнародна спільнота скасувала більшість санкцій щодо Тегерана. Однак Трамп вважає, що умови угоди не є достатньо суворими.

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