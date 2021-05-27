Макрон визнав відповідальність Франції за геноцид у Руанді, але не вибачився

Еммануель Макрон виступив 27 травня в столиці Руанди Кігалі, в меморіальному комплексі, де поховані близько 250 тисяч жертв геноциду

Париж «намагався запобігти регіональному конфлікту і громадянській війні, але фактично став на бік режиму, який організував масові вбивства»

Президент Франції Еммануель Макрон визнав, що в 1994 році його країна не доклала зусиль для того, щоб запобігти чи зупинити геноцид, жертвами якого стали понад 800 тисяч представників народу тутсі.

Виступаючи 27 травня в столиці Руанди Кігалі, в меморіальному комплексі, де поховані близько 250 тисяч жертв геноциду, Макрон сказав, що сподівається на прощення з боку тих, хто пережив події 1994 року.

При цьому офіційного вибачення він не попросив. Макрон також сказав, що визнає відповідальність Франції, відзначивши при цьому, що Франція не була співучасником геноциду.

Із твердженнями про співучасть Франції в геноциді раніше виступав президент Руанди Поль Кагаме. Однак він наголосив на важливості візиту Макрона в країну і назвав слова президента Франції більш важливими, ніж офіційне вибачення. За його словами, руандійці не забудуть про дії Франції, але можуть пробачити.

Нещодавно проведене у Франції розслідування констатувало, що французька влада (президентом тоді був Франсуа Міттеран) співпрацювала з руандійським режимом у часи геноциду.

Як визнав Макрон, «Париж намагався запобігти регіональному конфлікту і громадянській війні, але фактично став на бік режиму, який організував масові вбивства». Після того, як стали надходити достовірні повідомлення про масові вбивства, французькі й бельгійські війська допомагали евакуювати з країни європейців, але не зробили нічого для того, щоб зупинити геноцид.

У 1994 році в Руанді понад 800 тисяч людей, переважно представників народу тутсі загинули від рук екстремістів із племені хуту. Під час геноциду загинули також представники хуту, що дотримувалися поміркованих політичних поглядів.

Вбивства почалися 6 квітня 1994 року невдовзі після того, як на підльоті до столиці Руанди Кігалі збили літак, на борту якого був руандійський президент Жувеналь Габ’ярімана.

До слова, рік тому у Парижі затримали бізнесмена, що спонсорував геноцид у Руанді. Він переховувався 26 років.

Джерело: Радіо Свобода