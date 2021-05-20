Європарламент закликав Туреччину визнати геноцид вірмен

Європарламент також висловили стурбованість «ворожою зовнішньою політикою Туреччини», в тому числі щодо Греції та Кіпру

Депутати Європарламенту прийняли доповідь, в якій Туреччину закликають визнати геноцид вірмен в Османській імперії на початку XX століття. Турецькій владі пропонують зробити це заради примирення двох народів. Про це йдеться в щорічній доповіді Європарламенту по Туреччині, який був схвалений депутатами 19 травня на пленарній сесії.

«Депутати знову закликають Туреччину визнати геноцид вірмен, що проклало б шлях до справжнього примирення між турецьким і вірменським народами», – наголошується в документі.

Європарламент також висловили стурбованість «ворожою зовнішньою політикою Туреччини», в тому числі щодо Греції та Кіпру, і з її участю у збройних конфліктах в Сирії, Лівії та Нагірному Карабасі. Депутати підкреслили, що ці дії турецької влади «постійно суперечить пріоритетам ЄС».

За доповідь по Туреччині проголосували 480 депутатів, 64 висловилися проти, 150 утрималися.

Геноцид вірмен визнали близько трьох десятків держав і кілька міжнародних організацій. Наприкінці квітня масові вбивства і депортацію вірмен в Османській імперії в 1915 році визнав геноцидом президент США Джо Байден. Це додало напруженості через реакцію Туреччини та Азербайджану. Повідомлення від імені президента США розмістили на сайті Білого дому в день, коли Вірменія згадувала жертв трагедії.

Раніше парламент Туреччини «різко і жорстко» засудив Байдена за визнання геноциду вірмен.

Також президент Ердоган розкритикував рішення Байдена визнати геноцид вірмен, яке «суперечить історії».

Раніше президенти Туреччини і Азербайджану Реджеп Таїп Ердоган і Ільхам Алієв провели телефонні переговори і обговорили спільні кроки двох країн на тлі заяви глави США Джо Байдена щодо геноциду вірмен.

В ході Першої світової війни в Османській імперії, за різними даними, загинули від 700 тис. до 1,5 млн вірмен, які проживали на території країни. Офіційно турецька влада вважає, що вбивства не були геноцидом.

Джо Байден першим із президентів США назвав різанину і депортацію вірмен в Османській імперії в 1915 році геноцидом.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію про визнання вбивства 1,5 мільйона вірменів в Османській імперії в 1915-1923 роках геноцидом.

Як повідомлялося раніше, визнання США геноциду вірмен може позначитися на відносинах із Туреччиною. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 20 квітня в ефірі телеканалу Haberturk заявив, що рішення Байдена може «нашкодити відносинам» двох країн.

Також президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив США у відповідь на визнання геноциду вірмен в 1915 році затвердити резолюцію про геноцид індіанців при колонізації Америки.