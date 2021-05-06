МЗС Туреччини засудило рішення парламенту Латвії, назвавши документ «нікчемною спробою переписати історію з політичних мотивів»

Латвія офіційно визнала і засудила геноцид вірмен в Османській імперії в 1915–1923 роках. За це рішення проголосували 58 зі 100 депутатів Сейму, повідомив посол Вірменії в Латвії Тигран Мкртчян, який завершує свою дипломатичну місію в країнах Балтії, передає вірменська служба Радіо Свобода.

За словами посла, це результат напруженої роботи впродовж останніх років, коли був використаний практично весь арсенал дипломатії.

Мкртчян зазначив, що ще 24 квітня 2020 року дві сили в парламенті Латвії, члени владної коаліції, виступили із заявами, що засуджують геноцид вірмен.

Декларацію підготували 40 депутатів Сейму з ініціативи депутата від Нової консервативної партії Юріса Юрашса. Сейм закликав міжнародну спільноту «оцінити ці історичні події та подивитися в майбутнє».

«Майбутнє, в якому дотримуватимуться права людини і кожний може бути вільним і захищеним», – ідеться в заяві Сейму.

МЗС Туреччини засудило рішення парламенту Латвії, назвавши документ «нікчемною спробою переписати історію з політичних мотивів».

Геноцид вірмен визнали близько трьох десятків держав і кілька міжнародних організацій. Наприкінці квітня масові вбивства і депортацію вірмен в Османській імперії в 1915 році визнав геноцидом президент США Джо Байден. Це додало напруженості через реакцію Туреччини та Азербайджану. Повідомлення від імені президента США розмістили на сайті Білого дому в день, коли Вірменія згадувала жертв трагедії.

Раніше парламент Туреччини «різко і жорстко» засудив Байдена за визнання геноциду вірмен.

Також президент Ердоган розкритикував рішення Байдена визнати геноцид вірмен, яке «суперечить історії».

Раніше президенти Туреччини і Азербайджану Реджеп Таїп Ердоган і Ільхам Алієв провели телефонні переговори і обговорили спільні кроки двох країн на тлі заяви глави США Джо Байдена щодо геноциду вірмен.

В ході Першої світової війни в Османській імперії, за різними даними, загинули від 700 тис. до 1,5 млн вірмен, які проживали на території країни. Офіційно турецька влада вважає, що вбивства не були геноцидом.

Джо Байден першим із президентів США назвав різанину і депортацію вірмен в Османській імперії в 1915 році геноцидом.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію про визнання вбивства 1,5 мільйона вірменів в Османській імперії в 1915-1923 роках геноцидом.

Як повідомлялося раніше, визнання США геноциду вірмен може позначитися на відносинах із Туреччиною. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 20 квітня в ефірі телеканалу Haberturk заявив, що рішення Байдена може «нашкодити відносинам» двох країн.

Також президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив США у відповідь на визнання геноциду вірмен в 1915 році затвердити резолюцію про геноцид індіанців при колонізації Америки.