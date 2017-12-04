Макрон зібрався приїхати в Росію

У Єлисейському палаці намір Еммануеля Макрона відвідати Росію поки не підтвердили

Президент Франції Еммануель Макрон прийняв запрошення президента РФ Володимира Путіна відвідати країну, зокрема, в контексті Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ). Про це повідомляє РІА Новости, посилаючись на слова посла Франції в Росії Сільві Берманн. «Президент Путін запросив президента Макрона приїхати, і він