Макрон зібрався приїхати в Росію
- Сьогодні, 16:52
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Володимир Путін та Еммануель Макрон
У Єлисейському палаці намір Еммануеля Макрона відвідати Росію поки не підтвердили
Президент Франції Еммануель Макрон прийняв запрошення президента РФ Володимира Путіна відвідати країну, зокрема, в контексті Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ).
Про це повідомляє РІА Новости, посилаючись на слова посла Франції в Росії Сільві Берманн.
«Президент Путін запросив президента Макрона приїхати, і він прийняв цю пропозицію», - цитує агентство Берманн.
У Єлисейському палаці намір Еммануеля Макрона відвідати Росію поки не підтвердили.