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    Макрон зібрався приїхати в Росію

    У Єлисейському палаці намір Еммануеля Макрона відвідати Росію поки не підтвердили
    Президент Франції Еммануель Макрон прийняв запрошення президента РФ Володимира Путіна відвідати країну, зокрема, в контексті Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ). Про це повідомляє РІА Новости, посилаючись на слова посла Франції в Росії Сільві Берманн. «Президент Путін запросив президента Макрона приїхати, і він
    • Сьогодні, 16:52
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    Володимир Путін та&nbsp;Еммануель Макрон
    Володимир Путін та Еммануель Макрон

    У Єлисейському палаці намір Еммануеля Макрона відвідати Росію поки не підтвердили

    Президент Франції Еммануель Макрон прийняв запрошення президента РФ Володимира Путіна відвідати країну, зокрема, в контексті Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ).

    Про це повідомляє РІА Новости, посилаючись на слова посла Франції в Росії Сільві Берманн.

    «Президент Путін запросив президента Макрона приїхати, і він прийняв цю пропозицію», - цитує агентство Берманн.

    У Єлисейському палаці намір Еммануеля Макрона відвідати Росію поки не підтвердили.

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